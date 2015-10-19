Социологи прогнозируют явку на местных выборах в Киеве на уровне более 60%

Киев. 19 октября. УНИАН. Руководитель исследовательских проектов Института исследований регионального развития Украины Виталий Мороз прогнозирует явку на местных выборах в Киеве на уровне более 60%.

Об этом он заявил на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты опроса относительно электоральных настроений киевлян за неделю до местных выборов, которые запланированы на 25 октября.

«42,4% респондентов планируют принять участие в голосовании. Еще 28,1% ответили «скорее, да», а 8,3% - не определились со своим участием в выборах», - отметил Мороз.

Также, согласно исследованию, 13,3% опрошенных точно не придут на избирательные участки; 6,5% - скорее всего, не придут, 1,4% респондентов отказались отвечать.

Кроме того, по словам Мороза, по сравнению с данными предыдущего опроса Института, проведенного 3-8 октября, доля тех, кто не планирует голосовать, уменьшилась вдвое – с 27% до 13,3%.

Таким образом, ожидаемая явка на местных выборах в Киеве может превысить 60%.

*** Институт исследований регионального развития Украины проводил опрос киевлян с 9 по 16 октября. Всего было опрошено 1021 респондента по квотной выборке, репрезентативной по возрасту, полу и району проживания. Погрешность не превышает 3,1%.