Проходной барьер на выборах в Киевсовет преодолевают 8 партий - опрос

Киев. 19 октября. УНИАН. Проходной барьерная выборах в Киевсовет преодолевают партии «БПП «Солидарность», ВО «Батькивщина», «Рух за реформы», «Самопомич», «УКРОП», «Единство», «Решительные граждане» («Рішучі громадяни») и ВО «Свобода».

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом исследований регионального развития Украины, которые обнародовал на пресс-конференции в УНИАН руководитель исследовательских проектов института Виталий Мороз.

В частности, на вопрос: «Каким бы был ваш выбор, если бы в местных выборах приняли участие следующие партии/кандидаты от следующих партий?», ответы респондентов разделились следующим образом (среди тех, кто определился, а это 59,9% опрошенных): 19,9% проголосовали бы за «БПП «Солидарность»; 8,1% - за ВО «Батькивщина»; 8,0% - за партию «Рух за реформы»; 6,4% - за партию «Самопомич»; 5,7% - за партию «УКРОП»; 5,6% - за партию «Единство»; 5,4% - за партию «Решительные граждане» («Рішучі громадяни»); 5,4% - за ВО «Свобода»; 2,8% - за партию «Оппозиционный блок»; 1,5% - за партию «Демократический альянс»; 0,6% - за партию «Видродження»; 3,5% - за другую партию; 5% - отказались отвечать.

Институт исследований регионального развития Украины проводил опрос киевлян с 9 по 16 октября. Всего был опрошен 1021 респондент по квотной выборке, репрезентативной по возрасту, полу и району проживания. Погрешность не превышает 3,1%.