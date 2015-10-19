Правозащитники в борьбе с незаконными обменниками в Киеве столкнулись с противодействием преступных группировок и властей

Киев. 19 октября. УНИАН. Правозащитники и активисты в рамках борьбы с теневым рынком обмена валют столкнулись со значительным противодействием со стороны преступных группировок и их сторонников - представителей властей.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН, посвященной промежуточным итогам борьбы с теневым рынком обмена валют в рамках акции «Стоп нелегал», заявили правозащитники и активисты.

В частности, по словам одного из правозащитников - Владимира Касира, после его активной деятельности по борьбе с незаконными обменниками в ночь на 14 октября преступники сожгли его автомобиль.

«Бандиты меня преследовали не один день, при сотрудниках полиции и милиции. Бандиты угрожали мне сжечь машину, и в случае продолжения активных действий застрелить. Так и получилось, что 14 октября сожгли мою машину. Милиция бездействует. Мы были сегодня в МВД – нас просто слушать не хотят. Несмотря на то, что мне сожгли машину, останавливаться я не собираюсь», - сказал Касир.

Правозащитник напомнил, что в Киеве существует около 1,5 тыс. нелегальных обменных пунктов, чистый доход которых составляет около 20 млн грн.

«На войну у нас, по словам президента, в день уходит по 5 млн грн, а 20 млн грн каждый день незаконно «гуляет» по столице, с которых в казну не попадает никакой налог. Экономический терроризм прямо в Киеве», - отметил он.

По словам присутствующего на пресс-конференции правозащитника Руслана Киселева, основную борьбу с незаконными обменниками должна вести милиция, так как у Национального банка нет рычагов давления, помимо лишения лицензии, а у указанных учреждений лицензии отсутствуют.

«В этой борьбе по незаконным обменникам играет милиция, Национальный банк не может составить документы, что этот пункт работает незаконно. Только милиция может их закрывать, если они говорят, что не могут этого делать, то они просто не хотят этого делать», - сказал он.

Как сообщил присутствующий на пресс-конференции правозащитник Александр Гладкий, благодаря действиям активистов были проверены около 30 нелегальных обменных пунктов.

«Рейды были в 30 обменниках в разных районах Киева, но из 30 - на сегодняшний день 20 продолжают работать. Мы выявляем обменники, вызываем милицию, полицию, все фиксируется, но через 2 часа после отъезда милиции незаконный обменник открывается вновь», - сказал Гладкий.

Как сообщал УНИАН, в августе сотрудники налоговой милиции, прокуратуры и управления Министерства внутренних дел Киева выявили и изъяли в ходе обыска в незаконных пунктах обмена валют 4 млн долл. и 7 млн грн.

В июле сотрудники Службы безопасности Украины совместно со столичной прокуратурой прекратили в Киеве деятельность организованной группы, которая контролировала масштабный нелегальный бизнес обмена валют. Суточный оборот валюты, которая выводилась «в тень», составлял более 3 млн долл. Во время обысков правоохранители изъяли свыше 800 тыс. долл., 40 тыс. евро и 100 тыс. грн