Общины Ирпеня, Бучи, Ворзеля и Гостомеля требуют от власти вмешаться в ситуацию с незаконной застройкой и захватом земель

Киев. 19 октября. УНИАН. Общины городов Ирпень, Буча, Ворзель и Гостомель, расположенных под Киевом, требуют от представителей высших органов власти вмешаться в ситуацию с незаконной застройкой населенных пунктов и незаконным отчуждением под строительство земель и лесных массивов.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили общественный активист, представитель интересов жителей городов и поселков Приирпенья Елена Старшинова и юрист Владислав Демченко.

"Город Ирпень, в частности, не развивается планомерно. Происходит хаотичная застройка без развития инфраструктуры. Все говорит о том, что местная власть в этом не заинтересована, а заинтересована только в получении материальных ресурсов и выгоды... Мы не можем найти защиты в правоохранительных органах, чтобы остановить «строительный беспредел», который захватывает наши земли. Только за последние 4 года было украдено 1,5 тысячи гектаров, а это - 750 млн долл. За эти средства наш город можно было бы отстроить заново - у нас проблемы с канализацией, электричеством, школами и детскими садами, в которых очередь в 4,5 тысячи человек и которые никто не строит", - сказала Старшинова.

По ее словам, застройка в Ирпене и других населенных пунктах вокруг него ведется вопреки генплану, без обсуждения с общинами. Так, отметила Старшинова, только в Ирпене продолжается строительство 51 жилого комплекса. Кроме того, активист сообщила, что в течение последних месяцев в городе избили 5 активистов, которые протестовали против незаконного строительства, и последний случай - избиение несколько недель назад молодой женщины с ребенком. При этом Старшинова отметила, что во всех этих случаях виновные не найдены и не наказаны, а милиция говорит лишь, что "проводится расследование".

В свою очередь, Демченко отметил, что результатом многочисленных обращений и требований на проверках стала двухмесячная работа комиссии, назначенной Киевской облгосадминистрацией, но результаты проверки до сих пор не доведены до общественности и не приняты соответствующие правовые меры. В контексте этого юрист предположил, что это может делаться намеренно и под давлением заинтересованных лиц, поскольку из имеющихся в распоряжении копий заключений видно, что оценка деятельности местной власти дана негативная.

"Если власть не услышит людей, это может привести к взрыву общины. Поэтому просьба к власти - власть, обрати внимание на ситуацию в Ирпене и Приирпеньи и останови строительный беспредел. Мы оставляем за собой право обращаться за помощью к международным организациям, в посольства стран, которые оказывают финансовую помощь Украине", - отметили общественные деятели.