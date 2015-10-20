Партии потратили на подготовку к местным выборам почти 2 млрд грн – эксперты

Киев. 20 октября. УНИАН. Политические партии потратили на подготовку к местным выборам почти 2 млрд грн.

Об этом говорится в совместном исследовании Комитета избирателей Украины и интернет-издание Depo.ua, обнародованном на пресс-конференции в УНИАН.

Как сообщил главный редактор Depo.ua Виталий Пирович, местные выборы обошлись политикам в не меньшую сумму, чем потраченную на последние парламентские: крупнейшие политические партии потратили на выборы не менее 1,8 млрд грн.

По словам эксперта, эти расходы можно разделить на 4 большие группы: прямая реклама (на улицах, телевидении, радио, в печатных и электронных СМИ); скрытая реклама, или так называемая “джинса”; расходы на содержание избирательных штабов и подкуп избирателей: как прямой - продукты питания, купоны на бесплатные услуги, наличные средства, так и опосредованный - обустройство детских площадок, дорог, скамеек и тому подобное.

Также Пирович отметил, что только на так называемую наружную рекламу политики выкупили почти 75% всех рекламных площадей, то есть около 15 тысяч билбордов, потратив на такую рекламу за 2 месяца избирательной гонки в целом 105 млн грн. Телевизионная реклама обошлась политикам в 550-600 млн грн. А заказные рекламные сюжеты, так называемая “джинса” - в 200 млн грн.

Таким образом, общая сумма затрат на телевизионную рекламу составляла почти половину от всех затрат на выборы — 800 млн грн.

В свою очередь генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель отметил, что, по подсчетам КИУ, чтобы стать депутатом областного совета, кандидат должен купить около тысячи голосов избирателей по 300 грн за голос. То есть, на прямой подкуп в одном округе кандидатам необходимо расходы 300 тыс. грн.

Для депутата городского совета стоимость одного голоса и минимальное количество купленных избирателей зависит от размеров города: в малых городах - 100 грн за голос при необходимости купить 300 голосов, а в больших - при необходимости купить 500 избирателей общие расходы на подкуп составляют около 150 тыс. грн. Таким образом, по подсчетам КИУ, рекламная кампания, включая возможный прямой и косвенный подкуп избирателей, в небольшом городе будет стоить около 100 тыс. грн, в большом — 600 тыс.

В целом участники данного исследования посчитали, что на каждого избирателя политики в ходе нынешней избирательной кампании потратили около 10 грн.

Как сообщал УНИАН, кампания по очередным выборам депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов началась 5 сентября.

Голосование состоится 25 октября.