В Харьковский горсовет по результатам выборов 25 октября могут пройти пять партий - социсследование

Киев. 20 октября. УНИАН. В Харьковский городской совет по результатам выборов 25 октября могут пройти пять партий.

Об этом социолог, эксперт Леонард Левицкий сообщил сказал на пресс-конференции в УНИАН, представляя результаты социологического исследования, проведенного Киевским центром политического и экономического анализа.

«Однозначно проходят следующие партии: «Возрождение» (первый номер в избирательном списке - Геннадий Кернес) с результатом 30,8%, «Самопомощь» (первый номер - Тарас Ситенко) с результатом 8,65%, «Наш край» (первый номер - Александр Фельдман) с результатом 6,2%, Блок Петра Порошенко «Солидарность» (первый номер - Александр Давтян) с результатом 5,4%, «Народный контроль» (первый номер - Анатолий Родзинский) с результатом 4,9%», - сказал Левицкий.

Он отметил, что «Народный контроль» Родзинского находится на грани проходного барьера и сможет пройти в горсовет Харькова, если харьковчане, настроенные против Кернеса, проявят активность и придут на выборы 25 октября.

По словам Левицкого, социологическое исследование показало, что на выборах мэра Харькова Кернес набирает 46% голосов, что недостаточно для победы в первом туре.

«Будет ли второй тур, зависит от того, придут ли харьковчане, настроенные против Кернеса, голосовать 25 октября», - сказал Левицкий.

Он также отметил, что более чем в два раза на выборах мэра Харькова опережает остальных кандидатов от демократических сил Родзинский (партия «Народный контроль») с результатом 6,5%.

Так, согласно данным исследования, за Ситенко («Объединение «Самопомощь») готовы проголосовать 2,8% опрошенных, Юрия Сапронова (самовыдвиженец) - 2,7%, за Александра Давтяна (БПП «Солидарность») - 2,4%, за Игоря Балуту (Волонтерская партия Украины) - 2,3%, за Игоря Швайку (ВО «Свобода») - 0,8%, за Дарта Вейдера (блок Дарта Вейдера) - 0,5%, Анну Меркулову («Сила людей») - 0,2%, за Юрия Кроля (самовыдвиженец) - 0,1%, за Эдуарда Ходоса (самовыдвиженец) - 0,1% респондентов.

Затруднились ответить на этот вопрос 16,3%, не пойдут на выборы - 19,4%.

«Очевидно, что остальные кандидаты не могут сократить этот разрыв до даты выборов», - сказал Левицкий.

«В случае проведения второго тура выборов мэра Харькова, в него выходит от демократических сил единственный оппозиционный к Кернесу кандидат в мэры Харькова Анатолий Родзинский от партии «Народный контроль», - подчеркнул Левицкий.

Исследование проводилось с 12 по 16 октября 2015 года путем поквартирного опроса в девяти районах Харькова. Всего опрошено 1 тыс. респондентов. Ошибка репрезентативности составляет не более 3,1% при вероятности 0,95.