В Совете Европы предлагают Украине разработать эффективный механизм возмещения жертвам насилия

Киев. 21 октября. УНИАН. В Совете Европы предлагают властям Украины разработать эффективный механизм возмещения жертвам насилия.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила менеджер проекта Совета Европы "Поддержка реформ криминальной юстиции в Украине" Кетеван Цхомелидзе.

На пресс-конференции были представлены издания Центра политико-правовых реформ "Возмещение потерпевшим от насильственных преступлений: Европейские стандарты и зарубежное законодательство". В публикацию вошли документы Совета Европы и Европейского Союза, устанавливающие европейские стандарты возмещения ущерба и помощи пострадавшим от преступлений, а также рекомендации по внедрению соответствующих механизмов в Украине.

По словам Цхомелидзе, Совет Европы оказывает большую поддержку Украине в осуществлении реформ в сфере уголовной юстиции. "Более того, одной из задач проекта, который мы представляем, является укрепление потенциала способности организации гражданского общества к активному привлечению процессов формирования политики, а также - мониторинга и реализации реформ в сфере криминальной юстиции", - сказала Цхомелидзе.

По ее словам, Совет Европы был очень заинтересован в поддержке исследовательского проекта Центра политико-правовых реформ относительно возмещения пострадавшим от насильственных преступлений.

Как сказала Цхомелидзе, статистика свидетельствует, что факты издевательства или нарушения прав человека являются ежедневными явлениями в Европе. "Под эгидой нашей организации был разработан ряд важных стандартов, документов, и многие из этих документов включены в эту публикацию. В этих стандартах говорится о главных требованиях и о главных правах, которые имеют потерпевшие, надеясь на получение возмещения за причиненный ущерб. В дополнение к обязательству государств обеспечить пострадавших целым рядом эффективных способов правовой защиты, органы власти должны также позаботиться о том, чтобы из имеющихся на практике средств правовой защиты пострадавшие могли ими воспользоваться ", - заявила Цхомелидзе.

В этой связи представитель Совета Европы отметила, что в соответствии со ст. 127 Уголовного процессуального кодекса Украины определено право потерпевших на возмещение. "Однако в этой же статье указано, что условия, на которых такая компенсация будет предоставляться, и порядок ее предоставления должны определяться законом. Поэтому очень важно создать практический механизм, с помощью которого пострадавшие могли реализовать свое право на возмещение", - сказала Цхомелидзе.

Она подчеркнула необходимость определить, каким образом на практике должен реализовываться принцип субсидиарности при предоставлении возмещения, кто может рассчитывать на возмещение и при каких обстоятельствах, в каком объеме такая компенсация должна выплачиваться и какой орган государственной власти должен отвечать за ее предоставление.

"Все эти и многие другие вопросы, касающиеся возмещения потерпевшим, заслуживают пристального внимания и должны оживленно дискутироваться, учитывая международные стандарты и лучшие примеры", - считает Цхомелидзе.

В то же время она сообщила, что не существует какой-то идеальной модели, которую можно было бы перенести на украинские реалии.

В этой связи она выразила надежду, что публикация издания "Возмещение потерпевшим от насильственных преступлений: Европейские стандарты и зарубежное законодательство" сделает весомый вклад в определение механизма, с помощью которого потерпевшие смогут реализовать право на компенсацию.

В свою очередь эксперт Центра политико-правовых реформ Александр Банчук сказал, что основной задачей было отразить в сборнике основные европейские стандарты и продемонстрировать опыт европейских государств в урегулировании этого вопроса, а также дать законодателям и тем, кто определяет государственную политику, механизм урегулирования этого вопроса.

"Все, что здесь выписано, - это исключительно с целью рекомендовать дальше, чтобы было реализовано уже в законодательстве, дальше уже на практике, и ожидания. Это то, что соответствующие программы помощи пострадавшим будут включены в повестку дня деятельности новой патрульной полиции через приоритеты их деятельности. Будет соответствующая программа утверждена для прокуратуры в следующем году, и дальше будет начата работа по подготовке соответствующего законопроекта, потому что без закона, без законопроекта это невозможно", - сказал Банчук.

По его словам, "если государство принимает на себя обязательства возмещать или помогать пострадавшим, то государство минимально тогда должно уже гарантировать, что этот ущерб уже будет компенсирован в результате совершения преступления, которое является умышленным, тяжким или особо тяжким, насильственным, и это насилие может иметь сексуальный или психологический характер, и следствием совершения этого преступления может быть причинение телесных повреждений или расстройство здоровья, то есть это минимум, который государство в случае ратификации Европейской конвенции берет на себя".