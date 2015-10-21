Столичные власти планируют открыть в течение полугода центр по контролю над работой транспорта

Киев. 21 октября. УНИАН. Киевская городская государственная администрация в рамках проекта электронного управления Kyiv Smart City в течение полугода планирует завершить работу над созданием диспетчерского центра по контролю над работой общественного и коммунального транспорта столицы с целью повышения эффективного использования автопарка, а также снижения затрат коммунальных предприятий.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил заместитель киевского мэра Игорь Никонов.

«Каждое транспортное средство, которое перевозит пассажиров, обязано будет иметь GPS-навигатор, подключенный к нашей системе. И лицензионное соглашение будет предусматривать соблюдение графика движения и качество автомобиля», - сказал он, добавив, что таким же образом к системе будут подключены автомобили всех коммунальных служб.

По словам заместителя мэра, маршрут передвижения подключенных к системе автомобилей будет отслеживаться диспетчером, и если критерии отклонения от маршрута превысят определенную норму, информация об этом сразу же пойдет в центральную диспетчерскую службу Киева.

«Маршрутчик не сможет стоять на конечной остановке и ждать, пока он заполнит полностью машину, это уже вне лицензионного соглашения, он будет обязан двигаться тогда, когда это написано», - отметил Никонов.

В этой связи он уточнил, что создание центра также позволит проводить качественную транспортную логистику, эффективно использовать имеющийся автопарк, оптимизировать работу транспорта, а также максимально сократить расходы коммунальных предприятий.

Как сообщал УНИАН, в начале февраля мэр Киева Виталий Кличко заявил о намерении внедрить в Киеве систему Smart City, одним из направлений которой станет электронный бюджет. При этом сокоординатор проекта Kyiv Smart City Юрий Назаров на одном из заседаний Киевсовета сообщил, что к финансированию данного проекта причастны Международный фонд «Видродження», а также Агентство США по международному развитию.

На сегодняшний день в рамках системы Smart City в столице уже действует электронный бюджет, электронные петиции и «бюджет участия». В планах специалистов Kyiv Smart City в течение 2015 года перевести все закупки, которые осуществляются за счет средств городского бюджета, в электронный формат, а также оптимизировать автомобильный трафик в столице с использованием «умных» светофоров.