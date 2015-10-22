Правозащитники призывают профильные министерства уделить внимание положению помещенных в специнтернаты лиц

Киев. 22 октября. УНИАН. Представители мониторинговой группы Национального превентивного механизма призывают профильные министерства уделить внимание состоянию дел и положению лиц, которые помещены в психиатрические больницы или психоневрологические интернаты.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявила председатель Центра информации о правах человека Татьяна Печончик, которая принимала участие в мониторинговом визите в ряд таких спецучреждений.

По ее словам, в Украине работают 144 психоневрологических интерната, в которых проживает более 23 тысяч людей с расстройствами психики, и около 70 психиатрических больниц, рассчитанных на 30 тысяч коек. Как отметила Печончик, подавляющее большинство этих учреждений находится на значительном расстоянии от областных центров и фактически общество отгородилось от такого специфического контингента людей "расстояниями и заборами". "То, что мы увидели во время визитов, к сожалению, лишь подтверждение системных проблем в психбольницах и интернатах. Значительная часть подопечных этих заведений проживает жизнь в условиях, которые по нормам международного права и опыта приравниваются к жестокому обращению и пыткам. В некоторых таких учреждениях прикованные к постели люди годами не видят свежего воздуха. Персонала в учреждениях катастрофически не хватает, чтобы обеспечить нормальные потребности для проживания и лечения больных, а те, которые есть, часто перегружены и деморализованы и просто не видят людей, как таковых, в своих пациентах", - сказала Печончик.

В свою очередь представитель Департамента по вопросам реализации Национального превентивного механизма Офиса Уполномоченного ВР по правам человека Ирина Сергиенко отметила, что проблема с положением вещей в специнтернатах заключается не только в минимальном их финансировании, но и в устаревшей нормативно-правовой базе, которая была разработана еще в СССР в конце 60-х годов, и в отсутствии надлежащего современного процесса реабилитации больных людей, немалую часть которых можно было бы вылечить или поддерживать в надлежащем состоянии, минимизируя изоляцию от социума.