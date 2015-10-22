Четверо официальных претендентов на кресло мэра Ирпеня объединились в команду и выдвинули единого кандидата Игоря Мазура

Киев. 22 октября. УНИАН. Четверо из всех 11 официально зарегистрированных кандидатами на должность Ирпенского городского головы заявили, что идут на выборы единой командой для того, чтобы объединить голоса своих избирателей для поддержки выдвинутого ими единого кандидата.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили сами кандидаты непосредственно во время подписания Меморандума о выдвижении единого кандидата на выборах 25 октября на пост мэра Ирпеня Игоря Мазура.

Так, соответствующее соглашение заключили Вадим Белов (выдвинут Радикальной партией Ляшко), Мирослава Свистович (ПП «Сила людей»), Евгений Мельничук (самовыдвиженец) и Игорь Мазур (БПП «Солидарность»).

Свистович пояснила, что целью такого шага кандидатов является не допустить дальнейшего пребывания в городской власти представителей политической силы, которая, как они считают, действует не в интересах общины Ирпеня, и была избрана год назад на внеочередных городских выборах.

«В Ирпене и вообще в Киевской области большие обороты набирает такая политическая сила «Новые лица», которая фактически является новыми лицами Партии регионов. Те методы, которыми они идут к власти, и те методы, которыми они управляют городом – это все те же старые методы, которые использовала Партия регионов. Мы видим в этом большую угрозу для будущего нашего города», - сказала кандидат.

Она заявила об ухудшении условий проживания жителей Ирпеня.

«Все это делает наш действующий мэр и его команда, которые являются застройщиками, пришли к власти и сейчас снова туда рвутся только с единственной целью - чтобы «дерибанить» землю, которая принадлежит всей общине, строить новые многоэтажные дома, уничтожать зеленые насаждения, ухудшать экологию в городе», - сказала она.

Свистович также заявила, что в городе готовится фальсификация результатов волеизъявления избирателей: «И они не гнушаются никакими средствами для того, чтобы снова быть при власти. На сегодняшний день нам известно, что готовятся массовые фальсификации выборов в Ирпене».

По словам Мельничука, объединение вокруг единого кандидата должно «защитить» результаты волеизъявления.

«На сегодняшний день в Ирпене партией власти являются «Новые лица». Но стоит вопрос, что они могут побояться фальсификаций, когда ему (кандидату от «Новых лиц» - УНИАН) будет противостоять представитель от «Солидарности», - объяснил сам Мазур.

«Мы просим всех избирателей, которые собрались голосовать за каждого из нас, отдать свой голос 25 октября за Игоря Мазура», - озвучили на пресс-конференции призыв к избирателям подписанты Меморандума.

При этом они отметили, что продолжают поддерживать свои политические силы в вопросе избирательных программ и агитировать горожан за кандидатов в городской совет от своих партий.

«Мы создадим широкую коалицию в городском совете для противостояния коррупции и защиты интересов территориальной громады, приглашаем в нее все здоровые политические силы», - говорится в подписанном соглашении.

В свою очередь, Мазур заверил, что не допустит давления со стороны руководства БПП «Солидарность» на его деятельность на посту городского головы.

«Как общественный активист, которого знают многие патриоты по всей Украине, заявляю, если будет давление со стороны руководства БПП «Солидарность» с целью односторонних интересов этой политической силы, я сложу с себя полномочия мэра. Я на сегодняшний день являюсь офицером Вооруженных Сил Украины, командиром роты 131-го разведывательного батальона, который дислоцируется на Мариупольском направлении – наш сектор от Широкино до Волновахи. До этого был в добровольческих батальонах. ...Я заявляю, что сложу свои полномочия и буду вместе со своей ротой и дальше защищать наше государство в секторе "М"», - заверил Мазур.