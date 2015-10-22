Киев. 22 октября. УНИАН. Эксперты считают ошибкой власти лишение части жителей Донбасса права участвовать в местных выборах в Украине 25 октября.

Об этом они сказали на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Местные выборы на Донбассе: региональные и локальные социально-политические тенденции».

Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник заявил, что сейчас люди, которые до войны проживали на Донбассе, а это около 7 млн человек, разделены на ряд категорий. Около 2 млн из них находятся на временно не контролируемой властями территории и не будут принимать участия в местных выборах 25 октября.

«Часть людей являются временно перемещенными лицами, около 1,5 млн человек выехали в Украину и около 1 млн - в Россию. Лишение права голоса этих 1,5 млн проукраински настроенных украинцев выглядит сегодня едва ли не самым грубым нарушением прав человека в рамках этой избирательной кампании», - сказал Бортник.

По его словам, еще одна категория людей, которые не смогут проголосовать, проживают на той части Луганской и Донецкой областей, которая находится под контролем Украины, но там отменено проведение выборов.

«Лишение всех этих людей голоса - это тактическая и даже стратегическая ошибка власти», - считает Бортник.

Он отметил, что власть таким образом вытесняет этих людей из «легальной политической системы, загоняя их в ситуацию людей второго сорта». По мнению Бортника, «из этого произрастает сепаратизм и другие антигосударственные проявления и движения».

В свою очередь политолог, кандидат политических наук (исследовательское агентство Z&B Global) Алексей Якубин обнародовал данные социологического исследования, проведенного агентством в Красноармейске с 12 по 17 октября относительно электоральных ориентаций. Всего было опрошено около 755 жителей Красноармейска, Родинского и пгт Шевченко. Погрешность при расчетах не превышает 3%.

Согласно данным исследования, жители Красноармейска демонстрируют высокий уровень электоральной активности. Так, в целом 72,6% опрошенных планируют принять участие в волеизъявлении на местных выборах. Из них 38,8% уверены в том, что придут на выборы, а еще 33,8% планируют принять участие в голосовании. При этом противоположного мнения придерживаются только 16,3% респондентов. 11,1% затрудняются с ответом.

«Это действительно очень высокий показатель, поскольку мы знаем, что во многих других регионах Украины, в том же Киеве, по разным данным, намерены прийти на выборы около 40-50%. А здесь 74%. Это свидетельствует о том, что социально-политическая ситуация в городе и стране вызывает у граждан интерес, и они видят, что их судьба во многом может зависеть и от местных выборов», - отметил Якубин.

По его словам, наибольшую электоральную активность в этом городе проявляют люди среднего (38,9%) и пожилого возраста (50,8%), а молодежь, которую считают социально активной, в данном случае демонстрирует меньше желания идти на выборы. Только 31,4% в возрасте от 18 до 24 лет планируют принять участие в голосовании.

Кроме того, 37,1% респондентов считают, что сегодня жизнь в городе идет в правильном направлении. Противоположного мнения придерживаются 28,7%.

По словам Якубина, это свидетельствует о том, что власти этого города удается определенным образом решать социально-политические и социально-экономические проблемы людей.

Он отметил, что рейтинг партий, составленный на основании опроса, позволяет сделать вывод о лидерстве в этом городе «Оппозиционного блока», за который планируют проголосовать 29,3% опрошенных, и партии «Видродження» - 8,6%.

Как сказал Якубин, опрос также показал, что в первую очередь ключевой поддержкой пользуются конкретные люди. «Если брать разрез Красноармейска, то действующий мэр Руслан Требушкин пользуется наибольшей популярностью среди граждан. Согласно опросу, у него около 74% поддержки среди местных жителей», - сказал Якубин.

По словам аналитика международного информационно-аналитического центра «Россия - Украина» Александры Решмедиловой, нынешняя избирательная кампания является «наиболее грязной».

«Эта избирательная кампания даже не просто серая, а черная, в ней задействованы все технологии, которые были отработаны за все времена независимости, начиная от админресурса и заканчивая новыми технологиями, такими как электронные петиции», - сказала она.

По убеждению Решмедиловой, для востока Украины как пограничной территории самым главным является правопорядок. «Обеспечение правопорядка - это главная функция, которую должно обеспечить государство не только во время избирательного процесса, а вообще установить там правопорядок», - сказала она.

«Если не состоятся эти выборы и Украина не сможет продемонстрировать демократический избирательный процесс непосредственно под своим контролем, о чем тогда можно говорить на других территориях», - сказала эксперт.