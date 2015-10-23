С начала кампании местных выборов ОПОРА зафиксировала почти 670 нарушений

Киев. 23 октября. УНИАН. С начала кампании местных выборов наблюдатели Гражданской сети ОПОРА зафиксировали 668 нарушений избирательного законодательства.

Об этом координатор избирательных и парламентских программ ГС ОПОРА Ольга Айвазовская сообщила на пресс-конференции в УНИАН.

«С начала избирательной кампании местных выборов ОПОРА зафиксировала 668 нарушений»,- сказала Айвазовская.

По ее словам, на первом месте среди нарушений, зафиксированных наблюдателями ОПОРЫ, - 380 фактов незаконных форм агитации или нарушения порядка предвыборной агитации, в том числе, в части финансирования.

«Либеральная часть закона, с одной стороны, относительно запрета ведения избирательной агитации до этапа регистрации, а с другой стороны - отсутствие каких-либо санкций для тех, кто не является еще субъектом избирательного процесса, привели к тому, что большинство ресурсов, которые были потрачены на избирательную кампанию, являются фактически неподотчетными и шли не через избирательные фонды», - сказала Айвазовская.

Она сообщила, что наблюдатели ОПОРЫ проверили предварительные промежуточные отчеты о расходах из избирательных фондов и оказалось, что некоторые политические партии, которые вели активную деятельность, задекларировали ноль гривень расходов на избирательные кампании.

«Таким образом, формальная прозрачность избирательного процесса в части финансирования, к сожалению, на практике свидетельствуется как такая, которой у нас нет», - добавила Айвазовская.

Она также отметила, что проблема подкупа избирателей является второй проблемой этой избирательной кампании.

«Нашими наблюдателями зафиксировано 193 таких факта по состоянию на сейчас, но база данных нарушений постоянно обновляется, поэтому мы прогнозируем, что конечный результат промежуточных итогов будет гораздо больше», - сказала Айвазовская.

Кроме того, она отметила, что зачастую незаконная агитация проводилась путем изготовления и распространения материалов предвыборной агитации не за счет средств избирательных фондов. Зато ключевой формой косвенного подкупа избирателей стало благоустройство придомовых территорий и дорожной инфраструктуры, установка детских и спортивных площадок, раздача продуктовых наборов и подарков, предоставление избирателям бесплатных медицинских, юридических услуг.

Также Айвазовская отметила, что, несмотря на отдельные выявленные случаи применение админресурса во время нынешней избирательной кампании не приобрело массовый и системный характер.

«Несмотря на имеющуюся мотивацию и значительный потенциал у провластных кандидатов и партий относительно применения административного ресурса, массового и системного характера эти злоупотребления не имеют. Зафиксировано почти два десятка инцидентов», - сказала эксперт.

Айвазовская сообщила, что на третьем месте среди основных типов нарушений во время избирательной кампании - нарушения, допущенные избирательными комиссиями.

В то же время она отметила, что правоохранительные органы, по сравнению с периодом подготовки к парламентским выборам 2014 года, активнее реагируют на информацию о нарушениях, которую дают наблюдатели.

Кампания выборов депутатов местных советов и мэров городов началась 5 сентября.

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября.