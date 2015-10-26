В КИУ считают, что день голосования на местных выборах в целом соответствовал демократическим стандартам

Киев. 26 октября. УНИАН. В Комитете избирателей Украины считают, что день голосования на местных выборах, за исключением выборов в нескольких территориальных громадах, в целом соответствовало стандартам свободных и демократических выборов.

Об этом генеральный директор КИУ Алексей Кошель сказал сегодня на пресс конференции в УНИАН.

В организации отмечают, что зафиксированные нарушения действующего законодательства в подавляющем большинстве не имели существенного влияния на результат голосования.

"В то же время, в городе Днепропетровск и Киевской области количество нарушений была значительно выше, чем в среднем по Украине", - отмечают в КИУ.

Кошель добавил, что это предварительные выводы по результатам наблюдения за выборами, окончательные будут сделаны позже.