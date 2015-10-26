Явка избирателей 25 октября на местных выборах всего на 2% была ниже, чем на выборах 2010 года - ОПОРА

Киев. 26 октября. УНИАН. Явка избирателей 25 октября 2015 года на местных выборах всего на 2% была ниже, чем на выборах 2010 года.

Об этом координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская заявила на пресс-конференции в УНИАН.

По ее словам, «достаточно много манипуляций вокруг низкой явки было на тему местных выборов».

Айвазовская отметила, что в этом году параллельный подсчет голосов показал, что явка избирателей составила 46,5%, тогда как в 2010 году явка была 48,7%.

«Мы видим, что уровень падения явки является незначительным - менее чем на 2% по сравнению с очередными выборами 2010 года», - добавила она.

При этом координатор «ОПОРЫ» отметила, что «никаких глобальных тектонических сдвигов в негативную сторону в этом плане не произошло».

Айвазовская сообщила, что в Одессе в 2010 году на местных выборах голосовали 45% избирателей, а вчера - 37,9%, по данным параллельного подсчета «ОПОРЫ», в Днепропетровске явка на выборах в 2010 году была на уровне 40,8%, а вчера этот показатель был выше - 43,5%. При этом она добавила, что в Харькове явка также выросла с 39,9% в 2010 году до 45,5% в 2015 году.

Говоря о явке в разрезе регионов, координатор сети отметила, что «Западная Украина традиционно голосовала лучше - средний показатель явки - 51,4%, Центральная Украина - 46,6%, южные области - 41,1% и восточные регионы - 43,3%».

«Мы констатируем, что это традиционный порядок явки в пределах Украины», - добавила Айвазовская.

Говоря о нарушениях на местных выборах-2015, Айвазовская отметила, что наблюдатели ОПОРЫ в целом по Украине зарегистрировали за всю избирательную кампанию 1128 нарушений.

По ее словам, на первом месте - нарушения правил ведения предвыборной агитации и финансирования избирательных кампаний в целом.

«На втором месте были факты, касающиеся уголовного преступления в виде подкупа избирателей, - в пределах Украины 290 таких фактов, а на третьем месте - нарушения со стороны избирательных комиссий избирательных процедур или законодательства - 136 таких прецедентов, и последнее место в этом «рейтинге» касается фальсификаций результатов голосования в тот или иной способ, в том числе за подготовку недостоверного содержания избирательных бюллетеней», - добавила Айвазовская.