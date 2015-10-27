В наблюдении за местными выборами не принимали участие заангажированные международные организации - эксперт

Киев. 27 октября. УНИАН. Особенностью местных выборов 25 октября стало то, что в качестве наблюдателей не принимали участие международные организации, так или иначе заангажированные определенными государствами, в частности Россией.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил старший научный сотрудник Legatum Institute Антон Шеховцев.

“Около 10 лет назад появился новый феномен - фейковые наблюдатели на институциональном уровне: это организации, которые изначально уже знают, о чем они будут писать после выборов. Это были политически мотивированные организации. Первой из них появилась CIS EMO. Это наблюдатели от межпарламентской ассамблеи стран СНГ. Они приезжали почти на все выборы в Украине, начиная с 2002 года и проводили промосковскую политику”, - отметил Шеховцев.

Также он добавил, что число таких ангажированных наблюдателей существенно увеличилось после ряда так называемых цветных революций в Грузии, Украине и Киргизии 10 лет назад.

В то же время, он отметил, что на местных выборах в Украине на этот раз ни одна из таких организаций представлена не была. Он объясняет это тем, что значительное число членов этих организаций попали под санкции (им был запрещен въезд после того, как они стали наблюдателями на так называемом референдуме в Крыму в 2014 году).