Центризбирком не должен отменять второй тур выборов мэра в Павлограде - КИУ

Киев. 27 октября. УНИАН. Генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель подчеркивает, что Центральная избирательная комиссия не должна отменять второй тур выборов мэра в Павлограде Днепропетровской области.

Об этом Кошель сказал на пресс-конференции в УНИАН.

“По предварительным заключениям, никаких юридических оснований для этого нет. Выборы в Павлограде должны состояться в два тура, и никаких оснований для обжалования в ЦИК или в судебном порядке второго тура выборов нет”, - подчеркнул Кошель.

Также он считает, что двухтуровую систему выборов мэров необходимо ввести на всех уровнях, а не только в крупных городах.

“Чрезвычайно важным является проведение двухтуровых выборов всех без исключения городских, сельских и поселковых голов, поскольку на нынешних выборах мы получим примеры, когда победителем в малых городах и селах может стать кандидат, который получит 10-12% голосов избирателей. И такие примеры были раньше”, - сказал Кошель.

Как сообщал УНИАН, по данным параллельного подсчета голосов Днепропетровской областной организации Комитета избирателей Украины, во второй тур выборов мэра Павлограда выходят Евгений Терехов («УКРОП») и Анатолий Вершина («Оппозиционный блок»).

Сегодня возле ЦИК сторонники и представители «УКРОПа» проводят митинг с требованием не отменять второй тур выборов городского головы в Павлограде.

На акции присутствует кандидат от «УКРОПа» на должность городского головы Павлограда, ветеран АТО Евгений Терехов, который заявил, что в городе бывшие «регионалы», а ныне - представители "Оппозиционного блока" фальсифицируют данные о количестве избирателей, чтобы не было оснований для проведения второго тура выборов.

"На 30 сентября было в Павлограде избирателей 92 тысячи 856 человек, в день выборов было 90 тысяч 255, и уже после выборов на следующий день оказалось, что у нас 89 тысяч 850 человек", - сказал Терехов.

Он отметил, что таким образом ЦИК с подачи "Оппозиционного блока" может отменить второй тур выборов мэра города.

Также сегодня член политического совета партии «УКРОП» Денис Борисенко передал в ЦИК обращение с требованием не отменять второй тур выборов городского головы Павлограда.