Местные выборы в Украине состоялись по международным стандартам, были единичные случаи нарушений со стороны членов УИК - ENEMO

Киев. 27 октября. УНИАН. Местные выборы в Украине 25 октября состоялись в соответствии с международными стандартами, однако зафиксированы единичные случаи нарушений со стороны членов участковых избирательных комиссий.

Об этом глава миссии Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO) в Украине Златко Вуйович сказал сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Выборы 25 октября были проведены в основном в спокойной обстановке и в соответствии с международными стандартами, с единичными случаями нарушений установленного порядка рядом членов УИК, в основном, из-за отсутствия информации о некоторых процедурах», - сказал Вуйович.

По его словам, политизированность членов территориальных избирательных комиссий в сочетании с недостаточным пониманием положений нового закона о местных выборах и техническими трудностями привели к ряду сомнительных решений многих ТИК, которые касаются регистрации кандидатов, печати избирательных бюллетеней, подсчета результатов голосования.

«Сложность закона, недостаточные знания членов УИК относительно новых процедур, большое количество избирательных процедур и голосов, которые были подсчитаны и занесены в таблицы, вызвали небольшую задержку в подсчете голосов на значительной части страны», - отметил Вуйович.

Он также добавил, что постоянные замены членов ТИК и УИК местными организациями политических партий, которые их же и делегировали, подорвали весь процесс подготовки составов комиссий, организованный ЦИК и ТИК.

«В целом, система назначения членов ТИК является довольно проблематичной. По нашему мнению, необходима профессионализация на некоторых уровнях членов ТИК с целью предотвращения их политизации. Очень странным для нас является то, что ТИК не были готовы воспринимать решения ЦИК или, что хуже, решения судов», - сказал Вуйович.

Кроме того, он также отметил, что подавляющее большинство агитационных материалов были удалены накануне «дня тишины» - до полуночи 23 октября, однако иногда одиночные кандидаты и некоторые партии нарушали режим агитационного молчания по всей Украине.

В свою очередь координатор долгосрочных наблюдателей миссии ENEMO Флорин Поэнару отметил, что украинские СМИ «страдают высокой политизированностью и отсутствием автономии от политических и бизнес-интересов, что влияет на редакционную политику СМИ».

По его словам, большинство нарушений в ходе избирательной кампании были связаны с преждевременным началом кампании, косвенным подкупом избирателей, размещением плакатов в не предусмотренных для этого местах, распространением агитационных материалов без надлежащей маркировки.

«Тот факт, что новый закон не предусматривает каких-либо государственных средств на проведение местных выборов, финансирование кампаний из различных ресурсов и отсутствие прозрачности в отношении некоторых источников финансирования ряда кандидатов или партий являются основными пунктами озабоченности ENEMO и наблюдателей миссии», - сказал Поэнару.

Фото с пресс-конференции в УНИАН: http://photo.unian.net/rus/themes/60869