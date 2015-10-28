Центр общественных данных будет осуществлять параллельный подсчет голосов во втором туре выборов мэров Днепропетровска, Бердянска и Краматорска

Киев. 28 октября. УНИАН. Украинский центр общественных данных будет осуществлять параллельный подсчет голосов в городах Днепропетровск, Бердянск и Краматорск, где, по предварительным данным, 15 ноября пройдет второй тур выборов мэров.

Об этом исполнительный директор общественной организации «Украинский центр общественных данных» Андрей Горбаль сообщил на пресс-конференции в УНИАН, подводя итоги реализации проекта «Прозрачные местные выборы» по освещению хода местных выборов 25 октября в Бердянске, Краматорске , Славянске, Днепропетровске и в городе Дружковка (Донецкая область).

По словам Горбаля, согласно предварительным данным подсчета голосов, второй тур выборов городских голов может состояться в Днепропетровске, Бердянске и Краматорске.

«В Славянске непонятно, будет ли второй тур», - добавил он.

При этом Горбаль добавил, что в Дружковке второго тура не будет, потому что в этом городе проживает менее чем 90 тыс. избирателей.

Говоря об итогах реализации проекта «Прозрачные местные выборы», председатель правления Центра общественных данных Сергей Васильченко отметил, что в целом до дня голосования в пилотных городах Бердянск, Краматорск и Славянск, а также в Днепропетровске и Дружковке избирательный процесс был прозрачным.

Он добавил, что в день голосования и во время подсчета голосов и установления официальных результатов выборов нельзя утверждать, что эти процессы были полностью прозрачными.

Васильченко отметил, что под прозрачностью «мы понимаем общий институциональный уровень свободного доступа граждан к избирательным данным – информация об избирательной системе, о кандидатах, решениях ТИК, процессе подсчета голосов и установлении результатов».

При этом Горбаль напомнил, что в рамках проекта партиям было предложено использовать сайт http://vybir.info для оперативного он-лайн подсчета голосов. Он отметил, что ни одна из партий не вела оперативный он-лайн подсчет голосов. По словам Горбаля, все штабы партий и кандидатов работали «по старинке», то есть вносили данные уже после того, как получали протоколы на руки.

Горбаль отметил, что разные штабы не воспользовались возможностью вводить подробные данные голосования по участкам, потому что это повышает прозрачность, позволяет партиям взаимно контролировать подсчет голосов. По словам эксперта, если данные не совпадают – то у партий или кандидатов возникают логичные вопросы уже друг к другу.

Также Горбаль сообщил, что информация о результатах голосования вносилась на сайт неоперативно. Он добавил, что ряд партийцев объясняли это тем, что не хватает людей в штабах.

Кроме того, Горбаль отметил, что ряд представителей партий, увидев первые неутешительные результаты выборов, заявили, что не видят необходимости в продолжении участия в проекте, мол, уже не до того.

Васильченко сообщил, что в систему было введено 425 постановлений городских избирательных комиссий: 67 - в Бердянске, 104 - в Краматорске, 143 - в Славянске, 12 - в Дружковке (в процессе введения). Всего для ознакомления избирателям были введены данные о 2 тыс. 224 кандидатах, которые баллотировались в местные советы и на должности городских голов в пилотных городах.

В пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции, сказано, что на соответствующих сайтах: berdyansk.vybir.info, kramatorsk.vybir.info, slovyansk.vybir.info была оперативно размещена информация о ТИК и кандидатах.

В отношении двух городов, которые присоединились к проекту позже, – в Днепропетровске и Дружковке - успели разместить только информацию о кандидатах (постановления ТИК публикуются уже постфактум).

При этом в Центре общественных данных отметили, что не все ТИК «одинаково легко «делились» копиями своих постановлений для публикации на сайтах проекта (несмотря на то, что это открытая и публичная информация).

«Также существует информация, которую кандидаты должны подавать в ТИК, которая потом не обнародуется, – декларации, автобиографии и др. Здесь возникает вопрос, зачем тогда ее подавать, ведь данные в декларациях или биографиях не влияют на регистрацию или отказ», - отмечается в документе.

Главной задачей проекта «Прозрачные местные выборы» является содействие территориальным избирательным комиссиям в эффективном обнародовании постановлений, решений, другой официальной информации об избирательном процессе на местных выборах 2015 года, а также решений судов, которые касаются выборов, зарегистрированных жалоб кандидатов.

Фото с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/60895