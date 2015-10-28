Интернет ассоциация Украины призывает отозвать и доработать законопроект об авторском праве в сети интернет

Киев. 28 октября. УНИАН. Интернет ассоциация Украины (ИнАУ) призывает правительство отозвать поданный на рассмотрение Верховной Рады законопроект №3353, направленный на защиту авторских прав в сети интернет, в связи с его несоответствием международным стандартам, а также содержащий, по мнению ИнАУ, угрозы для свободы слова и развития интернета в Украине.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщили представители Интернет ассоциации Украины.

Эксперты обратили внимание, что данный законопроект создает условия для нарушения конституционных прав граждан, предоставляя поставщику услуг возможность блокирования контента на основании подачи заявления в суд, но без соответствующего решения суда.

«Законопроект предлагает внести дополнительные досудебные механизмы, связанные с возможностью обращения правообладателей авторских прав к лицам, размещающим их контент на сайтах, с требованием его удаления либо блокирования», - сказал глава консультационно-совещательного совета Интернет ассоциации Украины Александр Баранов, добавив, что предложенный законопроект может привести к нарушениям прав и интересов других участников рынка.

При этом, присутствующий на пресс-конференции Глава комитета Интернет ассоциации Украины по вопросам электронной коммерции Александр Ольшанский отметил, что для блокирования контента достаточно, чтобы правообладатель обратится с соответствующим заявлением в суд и ему, следуя законопроекту, совсем не обязательно предоставлять какие-либо доказательства, подтверждающие владение авторскими правами.

«Провайдерам предлагается блокировать или удалять контент по заявлению правообладателя. Но самое главное – заявитель обязан всего лишь подать заявление в суд, он не должен получить решение суда. И даже если он (правообладатель - УНИАН) суд проиграет, даже если он был неправ, никто никому не возвратит убытки за эту блокировку или удаление контента», - сказал Ольшанский, отметив, что в европейских странах подобные споры решаются исключительно в судебном порядке на основании решения суда.

Вместе с тем, по словам управляющего партнера юридической компании «Юсктум» Артура Афяна, новые законодательные инициативы, в случае их принятия, позволят заблокировать практически любой интернет-контент, в том числе журналистскую статью, фотографию и прочее.

«Закон очень уязвим к злоупотреблению. С этим законом, для того, чтобы заблокировать сайт, необходимо написать заявление (в суд – УНИАН) о том, что фотография, иллюстрирующая ту или иную новость, нарушает авторские права. И сайт на 10 дней должен быть выключен», - рассказал адвокат.

Он также высказал беспокойство, что блокировка контента без решения суда несет в себе неминуемые риски цензуры. «Мы видим на примере Российской Федерации, что законодательство о защите авторских прав легко превращается в инструмент цензурирования…Если сообщество не выступит против и не сможет скорректировать этот процесс, в один прекрасный момент мы обнаружим, что украинский сегмент интернета контролируется», - сказал адвокат.

Таким образом, по мнению специалистов Интернет ассоциации Украины, в данной редакции законопроект должен быть отклонен. В дальнейшем проект требует доработки с привлечением к этому процессу представителей общественности, юристов и правообладателей контента.

Справка УНИАН, 23 октября Кабмин внес в Верховную Раду законопроект об авторском праве в сети интернет №3353, которым кроме вышеперечисленного, предлагается внедрить ответственность за непринятие мер по прекращению нарушения авторского права и смежных прав в сети Интернет, а также установить, что нарушение владельцем сайта или поставщиком услуг хостинга правил размещения на своем сайте "пиратской" информации влечет за штраф в размере от 500 до 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан.