ВР поддержит проект изменений в Конституцию в части правосудия, если он будет предусматривать перезагрузку судов - Емец

Киев. 29 октября. УНИАН. Верховная Рада поддержит проект изменений в Конституцию в части правосудия, если в нем будут механизмы для эффективной реформы судебной системы.

Об этом заявил народный депутат Леонид Емец (фракция «Народный фронт») сегодня на брифинге в УНИАН.

По его словам, если в изменениях в Конституцию будут нормы, которые позволят провести эффективную реформу правосудия, в том числе перезагрузку судов, устранить политические влияния, то «парламент проголосует». «Но если там этого не будет, то, извините, тогда это не реформа, и тогда парламент за нее голосовать не будет», - заявил Емец.

По его словам, Венецианская комиссия определила, что «перезагрузка судейского корпуса в нашей стране возможна, но как исключение и из-за изменений в Конституцию». Емец добавил, что ВК указала, что одномоментное увольнение всех судей несет определенные риски дисбаланса судебной системы. По его словам, речь идет о необходимости поэтапного увольнения судей.

«Венецианская комиссия указала на то, что если происходит перезагрузка судейского корпуса, то по европейским стандартам те судьи, которые будут уволены, имеют право участвовать в этих конкурсах (на должность судьи)», - сказал Емец. По его словам, они должны «проходить такую же проверку, как и все другие конкурсанты, на свою профессиональную пригодность, на свое материальное соответствие, то есть заработанные зарплатные деньги как минимум должны соответствовать тем квартирам, домам, яхтам и бриллианты в сейфах, которые у них есть».

Заместитель председателя Верховной Рады Оксана Сыроид отметила, что после заключения Венецианской комиссии в законопроекте изменений в Конституцию Украины «будут редакционные и содержательные определенные изменения».

По ее словам, содержательные будут касаться Высшего совета юстиции, то есть будет «четко записано о том, что ВСЮ будет принимать решения о переводе судей на другие должности в других судах», а не президент Украины. Сыроид отметила, что «сегодня остается формула о том, что согласно закону, могут действовать высшие суды». «В отличие от нынешней формулы, которая есть в Конституции, где есть императив, что в Украине действуют высшие суды, предложенная в законопроекте формула позволяет нам пойти на постепенную ликвидацию высших судов. Важно, что в этом вопросе есть согласие», - добавила Сыроид.

По ее словам, вчера на заседании рабочей группы, которая работает в рамках Конституционной комиссии, благодаря заключению Венецианской комиссии достигнута договоренность, что будет «переход на трехзвенную судебную систему - у нас не будет высших судов». Как сказала Сыроид, «именно создание нового Верховного суда позволит набрать новых людей в этот суд, хотя мы дадим возможность этим судьям, которые сегодня работают в судах, подать свои кандидатуры». В то же время она подчеркнула, что в орган, который будет проводить конкурс, должны быть включены общественные деятели и должна «быть публичность этого процесса».

Заместитель председателя Центра политико-правовых реформ, эксперт Реанимационного пакета реформ Роман Куйбида отметил, что нет дискуссии по поводу того, что обновление судебной власти нужно, а есть лишь вопрос, каким образом это делать. По его словам, Венецианская комиссия указала, что «процедура переаттестации всех судей как исключительная мера» возможна с целью решения проблем, в частности, связанных с квалификацией судей, их коррумпированностью, чрезвычайно низким уровнем доверия к судьям.

Эксперт Реанимационного пакета реформ Михаил Жернаков отметил, что Венецианская комиссия подчеркивает необходимость упрощенной судебной системы. По его словам, здесь есть вопрос по поводу способов реализации перестройки судебной системы. «Пока нет однозначности по созданию единого органа (вместо нынешнего Высшего совета юстиции, Высшей квалификационной комиссии судей, Совета судей Украины - УНИАН)», - добавил он. По его словам, важно то, что полномочия по переводу судей, то есть решение вопросов судейской карьеры, должны решаться Высшим советом правосудия как профессиональным органом, а не президентом или Верховной Радой как политическими органами.

Как сообщал УНИАН, 23 октября Венецианская комиссия одобрила рекомендации относительно судебной реформы в Украине.

В Администрации президента Украины 26 октября заявили, что в ближайшее время проект изменений в Конституцию в части правосудия будет доработан Конституционной комиссией с учетом тех выводов, которые дала Венецианская комиссия, и передан на рассмотрение президенту для внесения в Верховную Раду.