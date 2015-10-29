Завтра Конституционная комиссия планирует принять проект изменений в Конституцию в части правосудия и передать президенту - Сыроид

Киев. 29 октября. УНИАН. Завтра Конституционная комиссия планирует доработать и принять проект изменений в Конституцию Украины в части правосудия и передать президенту Украины.

Об этом сказала заместитель председателя Верховной Рады Украины Оксана Сыроид на пресс-конференции в агентстве УНИАН.

Она отметила: «Завтра Конституционная комиссия, если одобрит законопроект, то направит его к президенту Украины". По ее словам, президенту также необходимо будет «время для того, чтобы оформить и подать законопроект в Верховную Раду, а после этого - голосование за направление в Конституционный Суд».

Отвечая на вопрос УНИАН, какие реальные сроки принятия изменений в Конституцию Украины в части правосудия, Сыроид сказала: «Предварительный план такой - чтобы направить в Конституционный Суд и получить заключение и проголосовать в первом чтении еще в течение этой сессии, то есть до нового года».

Как известно, согласно Конституции Украины, рассмотрение законопроекта после заключения КС может быть только на следующей сессии, которая начинается в феврале 2016 года.