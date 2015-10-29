Депутаты ВР заявляют о недопустимости нарушения законодательства при посещении оккупированного Крыма

Киев. 29 октября. УНИАН. Депутаты Верховной Рады Украины заявляют о недопустимости нарушения национального и международного законодательства при посещении временно оккупированного Крыма.

Об этом они сказали сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

В частности, заместитель председателя Комитета ВР по вопросам прав человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений, уполномоченный президента Украины по делам крымскотатарского народа, председатель Национального совета по вопросам антикоррупционной политики Мустафа Джемилев подчеркнул, что «некоторые официальные лица, в том числе члены Европарламента, члены Парламентской ассамблеи Совета Европы и кое-какие политики для решения своих проблем, поддаваясь на уговоры российской стороны, грубо нарушают территориальную целостность Украины».

«Без получения разрешения Украины посещают оккупированную территорию, делают заявления в угоду Российской Федерации», - заявил он.

В свою очередь заместитель председателя Комитета ВР по вопросам прав человека, нацменьшинств и межнациональных отношений, заместитель председателя постоянной делегации в ПАСЕ, заместитель председателя Межведомственной рабочей группы Кабинета министров по вопросам возмещения потерь, причиненных временной оккупацией части территории Украины, Георгий Логвинский отметил, что «в России открыта программа, по нашим данным, на нее выделено более 50 млн долларов, - для того, чтобы максимально признать аннексию Крыма как законную передачу власти и имущества, а также нашей территории».

Для этого, по его словам, отдельные представители Госдумы России проводят постоянные переговоры с иностранными депутатами, министрами, другими политиками и «проводят так называемые экскурсионные поездки на нашу территорию».

Логвинский напомнил о незаконном посещении Крыма делегацией французских депутатов и вручении им украинской стороной извещений о подозрении в совершении уголовного преступления.

Кроме того, он напомнил о том, что ранее также бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони «публично прибыл в Крым, не получая разрешение украинской стороны». Депутат отметил, что «в отношении Берлускони открыто уголовное производство на территории Украины».

«На сегодняшний день дополнительно у нас есть информация о делегациях – одна из них была из Сербии, вторая – это делегация Германии – по ним, в том числе, нами направлено обращение в СБУ об открытии уголовных производств», - сказал депутат.

Логвинский также отметил, что сейчас совместно с правозащитниками в Крыму фиксируется очень много нарушений Женевской конвенции. «Они переселяют людей. Они завозят сейчас так называемых русских граждан обратно в Крым, чтобы поменять мнение», - сказал он.

Кроме того, Джемилев выразил мнение, что «политика России сейчас примерно такая же, как была во время первой оккупации». «Они создавали условия, вынуждающие коренное население покидать территорию Крыма, и в то же время в массовом порядке завозили россиян из внутренних областей России», - сказал он и добавил, что «то же самое примерно наблюдается сейчас».

Джемилев отметил, что речь идет о переселении людей, в частности, из Тулы, Архангельска и Астрахани.

«Многие из них – семьи военнослужащих. Им выдают там земельные участки на очень льготных условиях, а потом еще какие-то пособия для того, чтобы они строили жилье», - сказал депутат.

По словам Джемилева, территория оккупированного Крыма практически закрыта для мониторинга по правам человека для всех независимых международных организаций.