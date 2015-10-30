"УКРОП" заинтересован в сотрудничестве со всеми демократическими силами, чтобы не допустить прихода к власти "Оппоблока" в городах юга и востока страны

Киев. 30 октября. УНИАН. Лидер партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан заявляет, что партия заинтересована в сотрудничестве со всеми демократическими силами, чтобы не допустить прихода к власти «Оппозиционного блока» в Кривом Роге и других городах юга и востока Украины.

Об этом Корбан сказал на пресс-конференции в УНИАН на тему подведения итогов выборов в местные советы.

По его словам, «в Кривом Роге очень сложная ситуация, потому что там борется и представитель «УКРОПа» Николай Колесник, и борется представитель «Самопомощи» Юрий Милобог».

«Вы знаете, что в Кривом Роге очень большое корпоративное влияние имеет холдинг СКМ, который в городе контролируется господином Вилкулом, и фактически они сегодня осуществляют корпоративное давление на работников предприятий для того, чтобы они под угрозой увольнения шли и голосовали за представителя этого клана», - заявил Корбан. По его словам, накануне выборов подобное давление представители этого холдинга пытались осуществлять на металлургическом предприятии «АрселорМиттал Кривой Рог». «Профсоюзы предприятий выступили с жестким протестом против подобных действий», - сказал Корбан.

«Независимо от того, выйдет во второй тур Колесник или Милобог, безусловно, партия «УКРОП» будет поддерживать продемократические силы, независимо от из цветов, против «Оппозиционного блока». Это наша принципиальная позиция на всем юго-востоке ради того, чтобы не дать пройти пятой колоне Кремля в виде «Оппозиционного блока», не дать им возможности осуществить реванш, несмотря на все наши противоречия даже с партией власти. Мы готовы протянуть руку ради того, чтобы защитить страну», - заявил Корбан.

Он подчеркнул, что в партии «УКРОП» четко понимают, кто является врагом государства.

Говоря о Днепропетровске, Корбан заявил, что предпринимаются все усилия для того, чтобы реванш бывших представителей Партии регионов не состоялся, активно ведется работа во всех областях и городах Украины, где партия создала свои ячейки.

«Мы не сдадим Днепр», - заверил Корбан. «Мы та партия, которая пытается объединить Украину с запада на восток, с севера на юг благодаря своему массовому представительству во всех советах, и мы обращаемся ко всем, что необходимо понимать, что Днепропетровск и Павлоград - это сегодня те города, которые являются своеобразным водоразделом, своеобразным Сталинградом для Украины для того, чтобы раз и навсегда демократическим путем наконец-то избавиться от пятой колоны Кремля, которая пытается разделить Украину по Днепру», - сказал лидер партии «УКРОП».

Он обратился ко всем демократическим партиям с призывом внимательно отнестись к своему представительству во всех избирательных комиссиях, как территориальных, так и участковых. «А также определиться, кого они будут поддерживать на этих решающих выборах для Украины. В противном случае молчание президента, молчание лидера партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко, молчание Олега Ляшко или господина Андрея Садового будет означать их молчаливую поддержку врагов Украины», - заявил Корбан.