Корбан может находится в управлении спецрасследований ГПУ в Киеве - "УКРОП"
17:24, 31 октября 2015Последние события
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Киев. 31 октября. Член политического совета партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Денис Борисенко заявляет, что лидер партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан сейчас может находится в управлении спецрасследований ГПУ в Киеве.
Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве.
"На данный момент по нашей информации Геннадий Корбан находиться сейчас в городе Киеве в Управлении спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины на Кловском спуске", - заявил Борисенко.
Он отметил, что на данный момент, адвокаты не могут встретиться с Корбаном. "Адвокатов не допускают", - сказал он.
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