Корбан может находится в управлении спецрасследований ГПУ в Киеве - "УКРОП"

Киев. 31 октября. Член политического совета партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Денис Борисенко заявляет, что лидер партии «Украинское объединение патриотов – УКРОП» Геннадий Корбан сейчас может находится в управлении спецрасследований ГПУ в Киеве.

Как сообщает корреспондент УНИАН, об этом сказал на пресс-конференции в Киеве.

"На данный момент по нашей информации Геннадий Корбан находиться сейчас в городе Киеве в Управлении спецрасследований Генеральной прокуратуры Украины на Кловском спуске", - заявил Борисенко.

Он отметил, что на данный момент, адвокаты не могут встретиться с Корбаном. "Адвокатов не допускают", - сказал он.