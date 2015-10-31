"УКРОП" обратится в Европейский суд по правам человека в связи с задержанием Корбана

Киев. 31 октября. УНИАН. Политическая партия «Украинское объединение патриотов – УКРОП» обратится в Европейский суд по правам человека в связи с задержанием ее лидера Геннадия Корбана.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил член политсовета партии Денис Борисенко.

В частности, отвечая на вопрос, будет ли партия обращаться в ЕСПЧ, учитывая очевидные нарушения Европейской Конвенции по правам человека при задержании Корбана, он заявил, что "обязательно будем".

При этом Борисенко отметил: "Хотя мы не можем сейчас квалифицировать это как задержание, потому что мы не знаем, кто это сделал и на каких основаниях. Мы считаем, что сегодня в Украине при его задержании были нарушены все нормы украинского законодательства».

Он заявил, что у партии нет доверия к украинской власти и правоохранителям.

"Мы обязательно будем обращаться во все европейские институты, которые позволят нам отстоять права Геннадия Корбана", - сказал Борисенко.

В свою очередь, член политсовета партии Дмитрий Симанский заявил, что партия призывает всех украинцев не оставаться равнодушными.

"Партия "УКРОП" объявила о мобилизации своих сторонников", - подчеркнул Симанский.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Днепропетровске СБУ задержала Корбана.

Пресс-служба областной организации партии "УКРОП" заявляла об обысках у родителей Корбана, а также руководителей Фонда обороны страны Павла Хазана и Натальи Хазан, а также в общественной приемной народного депутата, члена политсовета "УКРОП" Бориса Филатова.

По словам Филатова, в задержании Корбана принимали участие 8 бойцов спецподразделения "Альфа". Во время задержания они не предоставили никаких документов и не объяснили, на каком основании осуществляют задержание политика и бизнесмена.