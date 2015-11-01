В "УКРОПЕ" не исключают, что суд над Корбаном может состояться завтра в Чернигове

Суд над лидером партии «Украинское объединение патриотов - УКРОП» Геннадия Корбана, с большой вероятностью, может состояться завтра в Чернигове.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявил член политсовета партии "УКРОП" Денис Борисенко.

«По неофициальной информации, которую мы получили, скорее всего завтра он будет транспортирован в Чернигов в суд для избрания ему меру пресечения», - сообщил Борисенко и отметил, что партийцы сделают все возможное, чтобы уменьшить количество правонарушений по Корбану.

В свою очередь, руководитель юридического отдела партии Виталий Гринь подтвердил, что суд может состояться завтра.

«Также есть большая вероятность того, что при таком количестве нарушений, которые были, адвокату не сообщат, что состоится суд, а если и сообщат, то буквально за несколько часов до начала судебного заседания», - заявил он.