Деятельность журналистов в зоне АТО ограничивают как боевики, так и государственные учреждения - правозащитники

Киев. 2 ноября, УНИАН. Деятельность журналистов на востоке Украины ограничивается как незаконными вооруженными группировками, так и государственными учреждениями, которые препятствуют работникам СМИ вести профессиональную деятельность и подвергают их материалы цензуре.

Об этом правозащитники заявили на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Свобода слова в зоне АТО: как расследуются дела о гибели, давлении и преследовании журналистов?».

Руководитель аналитического отдела Украинского Хельсинского союза по правам человека Олег Мартыненко сообщил, что в Украине в 2014 году погибли пять журналистов и два сотрудника СМИ, среди которых только один сотрудник украинских СМИ. Мартыненко также сообщил, что за 9 месяцев 2015 года погиб один представитель украинских медиа.

Он отметил, что, согласно статистике ЮНЕСКО, на сегодняшний день эффективно расследуется лишь каждое десятое дело в отношении прямых нападений на журналистов в зоне конфликтов в связи с их профессиональной деятельностью.

Мартыненко отметил, что за 1,5 года, в течение которых продолжается война на Донбассе, в зоне АТО ни одно дело о нападении и взятии в плен журналистов объективно не расследовано.

Кроме того, по словам Мартыненко, в Украине в течение июня-августа 2015 года 42 представителя СМИ, из которых 23 – журналисты, пострадали в результате преступлений.

В свою очередь руководитель отдела мониторинговых исследований Украинского Хельсинского союза по правам человека Алексей Бида отметил, что сложность при сборе фактов нападения или давления на журналистов возникает, в том числе, из-за недоверия со стороны потерпевших. По его словам, иногда сложно объяснить, что правозащитники руководствуются верховенством права и обязаны фиксировать нарушения с обеих сторон, несмотря на свои личные симпатии.

Эксперты подчеркнули важность не просто регистрации фактов убийств и гибели журналистов, но и информирования общественности о принятых мерах реагирования, ходе и результатах расследований. Правозащитники отметили, что на сегодняшний день общество практически не информировано о процессах расследований даже самых резонансных преступлений этой категории.

Как отметил Мартыненко, речь идет в частности и о деле о гибели летом 2014 года в Луганской области сотрудников ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина, в убийстве которых обвиняют украинскую летчицу, народного депутата Надежду Савченко.

«Проводилось ли отечественными правоохранительными органами расследование гибели этих журналистов? Если проводилось, то на каком этапе оно сейчас? К сожалению, даже учитывая необходимость соблюдения тайны отечественного следствия, общественность не имеет достаточной информации об основных выводах по этому резонансному делу», - сказал Мартыненко.

Бида отметил, что Украинский Хельсинский союз начал сотрудничество с Министерством юстиции по сбору информации о нарушениях прав человека.

«К сожалению, это сотрудничество происходит в одностороннем порядке. Они просят нас предоставить информацию, а с их стороны мы не получаем поддержки», - сказал Бида.

По его словам, базу данных фактов о нарушениях прав человека недавно начали разрабатывать и в Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины.

«У нас эта база уже на стадии финальной кастомизации», - добавил Бида.

Как сообщал УНИАН, со 2 по 23 ноября по инициативе Международной федерации журналистов в мире проходит кампания «Стоп безнаказанности» против безнаказанности за преступления, совершенные против журналистов.