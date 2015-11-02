Предложенный Кабмином законопроект о создании Нацагентства по розыску активов лоббируется представителями режима Януковича - депутат Чорновол

Киев. 2 ноября. УНИАН. Рассматриваемый Верховной Радой по инициативе правительства законопроект о создании Национального агентства по розыску и управлению активами лоббируется самими же представителями режима экс-президента Виктора Януковича, сообщила на пресс-конференции в УНИАН народный депутат Татьяна Чорновол.

По ее словам, этот законопроект, предусматривающий розыск и управление активами, которые приспешники Януковича получили незаконным путем, парламент планирует рассмотреть во втором чтении в четверг, 5 октября, на пленарном заседании.

«Над этим законом работал заместитель Петренко (министр юстиции Павел Петренко – УНИАН) Антон Янчук, который является представителем «Арцингера», заместитель генпрокурора Виталий Касько, также партнер (юридической компании - УНИАН) «Арцингера»", - сказала Чорновил.

"Как мне сообщили, в качестве волонтеров над законом работали юристы «Арцингера». Соответственно, этот законопроект является детищем «Арцингера» … Эта компания защищала коррупционные схемы «бывших» (приспешников Януковича – УНИАН). Компания, которая защищала интересы «бывших», сейчас пишет законопроекты и создает Нацагентство, которое якобы должно возвращать коррупционные деньги своих клиентов. Я считаю, что они создают это агентство, чтобы прикрыть бездеятельность», - добавила она.

Депутат отметила, что по данному законопроекту, арестованные активы Нацагентство будут размещены на счетах агентства в банке, а проценты с этого счета пойдут на финансирование его деятельности.

«Сейчас в Украине арестовано деньгами и облигациями 2 млрд долл. по криминальным делам в отношении Януковича и его приспешников. Если будет принят этот закон без изменений, то эти деньги положат в банк, агентство за год получит 200 млн долл. на свою деятельность», - добавила Чорновол.

При этом депутат проинформировала, что сама разработала законопроект о специальном режиме конфискации имущества. Согласно ему, украденные режимом Януковича деньги будут прямо направляться в бюджет.

«Согласно моему законопроекту, суд будет рассматривать не то, нарушались ли процессуальные нормы, виноват Клименко или Янукович, а то, получены ли эти средства легально или нелегально. Если суд принимает решение, что нелегально – деньги идут в бюджет», - сказала Чорновол.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла в первом чтении правительственный проект Закона о Национальном агентстве Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений.

Определяется, что это Нацагентство является центральным органом исполнительной власти со специальным статусом, обеспечивающим формирование и реализацию государственной политики в сфере выявления и розыска активов, на которые может быть наложен арест в уголовном производстве, и/или управление активами, на которые наложен арест, а также те, которые были конфискованы в уголовном производстве.

Агентство в пределах, определенных этим и другими законами, является подотчетным Верховной Раде, подконтрольным Кабинету министров, который его образует.

В конце июля премьер-министр Украины Арсений Яценюк обратился в правоохранительные органы с просьбой ускорить работу по конфискации 1,5 млрд долл., которые были арестованы в 2014 году в рамках расследований деятельности компаний, близких к экс-президенту Виктору Януковичу. Он подчеркнул, что любые попытки вывести эти средства из страны должны резко пресекаться. В то же время Яценюк напомнил, что уже трижды обращался в правоохранительные органы с просьбой вернуть деньги в бюджет, но передача средств не происходит из-за продолжающегося суда.