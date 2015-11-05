Закон об усилении гарантии прав внутренне перемещенных лиц полностью соответствует международным стандартам – правозащитник

Киев. 5 ноября. УНИАН. Принятый Верховной Радой закон об усилении гарантии соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц полностью соответствует международным стандартам.

Об этом руководитель Адвокатского центра Украинского Хельсинского союза по правам человека Борис Захаров заявил сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

Он отметил, что законопроект был разработан с участием правозащитных организаций и народных депутатов.

«Принятый Верховной Радой закон, по нашему мнению, можно назвать образцовым. Он полностью соответствует международным стандартам», - сказал Захаров.

По словам Захарова, действие этого закона распространяется на лиц без гражданства и иностранных граждан, которые имеют право постоянно проживать на территории Украины, отступает от «советского рудимента» - прописки, поскольку отменяет зависимость переселенцев от регистрации места проживания и распространяет гарантии на лиц, которые проживали без регистрации на временно оккупированных территориях.

В свою очередь эксперт всеукраинского благотворительного фонда «Право на защиту», который занимается проблемами внутренне перемещенных лиц, беженцев и лиц без гражданства, Елена Виноградова отметила, что данный законопроект не является панацеей от проблем, с которыми сталкиваются внутренне перемещенные лица.

«Но, вместе с тем, очень важным является то, что после длительных консультаций, рабочих встреч и совещаний голос общественности и правозащитников, которые передают то, что слышат каждый день от внутренне перемещенных лиц, был услышан. Таким образом, были услышаны голоса более 1,5 млн внутренне перемещенных лиц. Нам удалось убедить парламентариев, что интересы этой чрезвычайно важной группы лиц должны стоять в повестке дня парламента и всех органов государственной власти. Мы надеемся, что принятый законопроект, станет первым кирпичиком в фундамент сотрудничества правозащитников и органов государственной власти», - сказала она.

В то же время заместитель председателя Комитета Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Георгий Логвинский подчеркнул, что закон должен облегчить жизнь переселенцам, поскольку теперь они не должны будут проходить перерегистрацию каждые полгода.

«Этот законопроект был направлен на помощь другим. Его цель, содержание и дух – решить реальные проблемы, которые существовали у наших граждан, чтобы они не чувствовали себя «вторым сортом», временно перемещенными лицами. Чтобы они чувствовали себя людьми, которым протянули руку. В частности, этот законопроект решил вопрос с так называемыми справками, которые будут выдаваться бессрочно», - отметил он.

Также, по словам депутата, законом расширен список учреждений, которые имеют право вносить переселенцев в электронный реестр как временно перемещенных лиц и получить соответствующую справку.

«Это позволяет сегодня не создавать очередей и проблем. Мы стараемся и в дальнейшем воплотить в жизнь ряд законодательных инициатив, которые позволят тем людям, которые остались на временно оккупированной территории, чувствовать себя равноправными гражданами Украины», - сказал он.

В свою очередь первый заместитель председателя Комитета Верховной Рады по правам человека, национальных меньшинств и межнациональных отношений Валерий Пацкан подчеркнул, что будет инициировать два выездных заседания комитета.

«На линии разграничения, чтобы народные депутаты увидели, как проживают граждане Украины на территории, которая находится рядом с оккупированной... и в места вынужденно переселенных лиц, чтобы и последующие законодательные инициативы были разработаны для тех людей, которые нуждаются в нашей помощи», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантии соблюдения прав и свобод внутренне перемещенных лиц (№2166).

Документом, в частности, в Законе "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц" установлено, что внутренне перемещенной лицом является гражданин Украины, иностранец или лицо без гражданства, находящееся на территории Украины на законных основаниях и имеющее право на постоянное проживание в Украине, которое заставили покинуть свое место жительства в результате или во избежание негативных последствий вооруженного конфликта, временной оккупации, повсеместных проявлений насилия, нарушений прав человека и чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

Также предусмотрено, что для получения справки о взятии на учет внутренне перемещенного лица такое лицо обращается с заявлением в структурное подразделение по вопросам социальной защиты населения районных, районных в городе Киеве государственных администраций, исполнительных органов городских, районных в городах (в случае создания) советов по месту жительства в порядке, установленном Кабинетом министров Украины.