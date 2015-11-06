Бизнес отмечает усиление фискального давления и просит президента скорее начать налоговую реформу

Киев. 6 ноября. Бизнес просит президента Украины Петра Порошенко провести модернизацию и изменения налоговой системы в связи с усиливающимся фискальным давлением.

Об этом в ходе пресс-конференции в УНИАН сообщил глава союза предпринимателей “Стена” Александр Печалин

“Мы хотим обратиться к президенту, с требованием начинать реальную налоговую реформу. То, что сейчас происходит - это профанация. Бизнес устал от этого. Бизнес не может слушать пустые разговоры о том, что уменьшается давление на бизнес, а на самом деле - контролирующие органы не то что уменьшили, а усилили давление на бизнес”, - сказал Печалин.

Соответствующий пример привела присутствующая на пресс-конференции экономический советник директора предприятия “НК-Вифарт” Александра Костелей. По ее словам, налоговая инспекция летом провела проверку этого предприятия, занимающегося продажей нефтепродуктов, в ходе которой предприятию было доначислено 23 млн грн налога на прибыль, НДС и штрафных санкций.

“Весь акт налоговой инспекции базируется на допущениях, на мнении ревизоров, которые писали этот акт. Не брались во внимание первичные документы. Брались допущения, что мы с некоторыми контрагентами проводили нетоварные сделки, которые проводились только на бумаге, что нам некоторое топливо поступало на безоплатной основе. Эти контрагенты принадлежали группе компаний Курченко, и нас сделали виноватыми, что эта группа компаний не заплатила за что-то и имела нарушения”, - сказала она.

По ее словам, компания подала иск в суд на фискальную службу, и несмотря на это, против предприятия было возбуждено уголовное дело по факту неуплаты налогов.

Как отметил руководящий партнер правовой группы Dominion Михаил Гончарук, такие случае не редкость, а в судах сейчас находится очень много споров по налогам. Чаще всего суд принимает сторону налогоплательщиков в этих вопросах, что подтверждает безосновательность претензий налоговой.

Как сообщал УНИАН, Государственная фискальная служба в рамках проводимой институциональной реформы намерена сократить количество государственных налоговых инспекций до 161 с 311.

ГФС отмечает, что на следующем этапе реформы планируется еще большее сокращение территориальных единиц для полного устранения нагрузки на налогоплательщиков и переход в сервисный характер взаимодействия с плательщиками.