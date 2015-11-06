На конкурсную комиссию по отбору детективов Антикоррупционного бюро подали в суд

Киев. 6 ноября. УНИАН. На конкурсную комиссию по отбору детективов Национального антикоррупционного бюро Украины подали в суд за непрозрачность отбора детективов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщил юрист, участник конкурса на должность детектива НАБУ Олег Яковенко.

«Я и другие претенденты участвовали в конкурсе на должности детективов Национального антикоррупционного бюро Украины. У меня, как и у других тысяч конкурсантов, были настоящие надежды и вера в то, что конкурс будет проходить на основании действующего законодательства, Конституции и того порядка, который был утвержден конкурсной комиссией НАБУ. Но этого не произошло», - утверждает он.

По мнению участника конкурсного отбора, первый этап конкурса на знание законодательства прошел идеально, и 980 кандидатов успешно прошли тестирование на знание законодательства. Но, отметил Яковенко, «когда мы были допущены к участию во втором этапе конкурса – это тестирование общих навыков, начались проблемы: во-первых, тестирование проводила частная компания, и вся полнота ответственности лежала на ней. Никакой информации от этой компании получить невозможно - ни о критериях оценивания, ни проверить результаты оценивания не было возможно».

«Тестирование общих навыков является рекомендательным, поэтому придавать ему решающее значение на этапе конкурса – это, минимум, незаконно. И результат этого тестирования должен был учитываться на собеседовании, но комиссия это не учла, и этот тест стал определяющим, в результате чего отсеялось 758 кандидатов на незаконных основаниях», - считает адвокат, еще один участник конкурса на должность детектива НАБУ Олег Маличенко.

«После этого вида тестирования к следующим этапам конкурса комиссия допустила лишь 222 кандидата, а вакантных мест было 100. То есть очень сужена была конкуренция, и это было сделано намеренно и не основываясь на порядке проведения конкурса», - добавил Яковенко.

«Комиссия должна была опубликовать рейтинги кандидатов по результатам всех видов тестирования, однако этого не сделала до сих пор. Именно это побудило меня подать иск в суд против конкурсной комиссии, чтобы обязать конкурсную комиссию по проведению конкурса на занятие вакантных должностей НАБ сформировать рейтинг кандидатов на должности детективов, представить результаты тестирования на сайте, а также допустить меня к следующим этапам конкурса детективов НАБ, а именно: к психологическому тестированию и собеседованию», - заявил он.