Инвесторы столичного недостроя "Приозерный" обвиняют Минрегион, КГГА и контролирующие органы в коррупции и просят Кабмин содействовать завершению строительства

Киев. 9 ноября. УНИАН. Инвесторы скандально известного киевского недостроя – жилищного комплекса «Приозерный» обвиняют Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства, КГГА и контролирующие органы в причастности к коррупционным схемам и требуют от правительство посодействовать завершению строительства объекта.

Об этом заявила на пресс-конференции в УНИАН инвестор жилкомплекса и уполномоченное лицо общественной организации «Правозащитное объединение «За жилой комплекс «Приозерный» Валентина Гурина.

По ее словам, "жилищный комплекс «Приозерный» по улице Здолбуновской, 13 компания «Градострой» должна была ввести в эксплуатацию еще в 2007 году. Однако дом не достроен до сих пор, несмотря на то, что застройщик уже на то время получил инвестиций на 13 млн.грн больше стоимости проекта и к тому же имел много не реализованных площадей. Учитывая также то, что в это строительство было инвестировано еще в 2005-2007 годах 36 млн.грн. из средств Госбюджета, а в 2010 году данный дом был включен в список достраиваемых с помощью государства объектов и стал участником программы "Доступное жилье" по которой в него дополнительно инвестировано 25 млн.грн."

Гурина также рассказала, "что еще 11 декабря 2014 года премьер-министр Яценюк дал специальное поручение вице-премьер-министру-главе Минрегиона Зубко немедлено созвать межведомственую рабочую группу при участии представителей практически всех центральных органов власти, включая госкомпанию "Укрбуд", для решения вопроса завершения строительства ЖК "Приозерный" с предоставлением правительству в течении 10 дней выводов и предложений. Однако, чиновники Минрегиона, КГГА и др. не просто саботировали выполнение этого поручения премьера, а выполнили его "с тоностью до наоборот", - подчеркнула она.

По словам Гуриной, для того чтобы замести следы многолетнего совместного с «Градостроем» преступления, совершенного во время строительства этого дома и контроля за ним, чиновники модернизировали свои мошеннические схемы. Вместо государственной компании «Укрбуд», указанной в поручении премьер-министра, они помогли зайти на этот замороженный объект «фирме-однодневке» «Интер-Премиал», конечным владельцем которой является бизнесмен Анатолий Войцеховский (связующее звено 63 компаний, входящих в так называемую "Укогруп", «прославившуюся» строительством в Киеве жилых комплексов на самовольно занятых земельных участках, часто без разрешительной документации – УНИАН).

«Имитируя активное возобновление строительных работ, новый застройщик развернул огромную мошенническую рекламу и очень быстро распродал по более низким ценам имущественные права на остатки ранее не реализованных коммерческих помещений под видом квартир и пентхаусов. После чего в начале лета исчез со стройплощадки вместе со средствами новых инвесторов, строительными материалами и даже демонтировал уже установленные окна», – рассказала Гурина.

При этом, по ее словам, чиновники Минрегиона уверяют обманутых инвесторов, что якобы существует договоренность киевской власти о том, что данный объект по просьбе «Градостроя» достроит «Киевгорстрой», но за какие средства, пока не понятно.

Как отметил присутствовавший на пресс-конференции экс-заместитель главного архитектора Киева Виктор Глеба, главная проблема этого недостроя заключается в том, что по одному и тому же адресу велось строительство двух разных домов.

«Жилой дом по улице Здолбуновской, 13 освещается в Google-карте вдоль дороги, но земельный кадастр КГГА говорит об обратном – дом стоит над озером, а не над трассой», – отметил эксперт, обратив внимание, что по странному стечению обстоятельств государственное предприятие «Буревестник», которое на момент старта строительства являлось застройщиком, превратилось в частное акционерное общество.

В свою очередь, Ирина Андрийчук, член правления Всеукраинской ассоциации помощи пострадавшим инвесторам (Союз инвесторов Украины) сказала о том, что "государство, в лице Минрегиона в первую очередь, за 23 года независимой Украины так и не разработало закон, который реально защищал бы граждан, желающих приобрести жилье на этапе строительства. Кроме того, по словами Андрийчук, еще 2 года назад, господин Г.Зубко, будучи на то время народным депутатом, "публично взял из рук инвесторов, разработанный ими законопроект , позволявший частично упростить процедуру завершения жилищных недостроев и повысить уголовную ответственность застройщиков за не выполнение своих обязательств,обещая доработать его и лоббировать принятие его ВР. Ведь граждане - инвесторы на 80 % финансируют строительную отрасль. Но, придя к власти забыл об этом", - отметила Андрийчук.

В ходе пресс-конференции обманутые инвесторы призвали премьер-министра и президента Украины помочь разобраться с ситуацией, к которой чиновники вместе с застройщиками довели этот объект строительства, и использовать все возможные политико-правовые механизмы, чтобы достроить этот дом согласно правительственному постановлению от 11 декабря 2014 года.

Также присутствовавшая на пресс-конференции заместитель заведующего отделом представителя Уполномоченного Верховной Рады по правам человека Ирина Попович пообещала отреагировать на саботаж ответственных лиц решения проблемы с ЖК «Приозерный».

Как сообщал УНИАН, ранее премьер-министр Арсений Яценюк поручил провести инвентаризацию всех объектов недвижимости в Украине, готовность строительства которых составляет свыше 80%, после чего разработать и принять программу финансирования достройки этих объектов.

Справка УНИАН. По данным Государственной службы статистики Украины, по состоянию на 1 января 2014 года в стране насчитывалось 16 380 недостроев. Из них 6,3 тыс. (или 38,5%) находились в стадии строительства, а на 10,1 тыс. (61,5%) строительство приостановлено или законсервировано.