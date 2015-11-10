Киев. 10 ноября. УНИАН. Прокуратура Житомира отказалась от участия в судебном процессе по принудительному выселению 10 семей из собственных квартир в новостройке по ул. Народичской, 21.

Об этом сообщила хозяйка одной из таких квартир, которая пострадала от действий прокуратуры Житомира, Наталья Голобородько на пресс-конференции в УНИАН на тему: «Как обычный человек может победить коррупцию прокуроров и судей».

«1 октября у меня был очередной суд. Прокуратура г. Житомира принесла обращение об отказе от своих исковых требований. Вот так мы преодолели коррупцию в г. Житомир и их мошеннические методы», - сказала Голобородько.

По ее словам, в 2012 году она приобрела квартиру в новостройке, и через три месяца прокурор Житомира Юрий Сыч наложил на нее арест, ссылаясь в иске на то, что хочет расторгнуть договор между застройщиком и владельцем.

«Суды длились 3,5 года, мы выигрывали, проигрывали, но пока мы не обратились к журналистам и к ОО «Народный люстратор», ничего не получалось», - сказала Голобородько.

Женщина рассказала, что когда она пришла на прием в ГПУ в сопровождении 8-ми телекамер центральных каналов, к ее жалобе отнеслись серьезно и начали разбираться в ситуации.

Как отметила Голобородько, представители ГПУ признали, что действия прокурора Житомира неправомерные, и областная прокуратура должна разобраться и наказать виновных должностных лиц.

Пострадавшая намерена подать в суд иск о возмещении морального и материального вреда.

Как сообщали СМИ, прокурор Житомира подал в суд иск, в котором просил расторгнуть первичные договоры купли-продажи 10 квартир между застройщиком и новыми владельцами. Самой компании застройщика уже не существует, а ее прежнее руководство находится в розыске. Квадратные метры, по которым возник конфликт, изначально были построены по заказу МЧС. Эта организация должна была получить от застройщика чуть больше тысячи квадратных метров жилья. Однако после завершения строительства Управления МЧС в Житомирской области отказалось от квартир, поскольку их сдали без внутренней отделки.

Суд признал застройщика владельцем этого жилья, после чего последний продал указанные квартиры людям.