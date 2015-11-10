Депутаты Антоныщак и Матковский требуют изменения меры пресечения участнику АТО Присяжному

Киев. 10 ноября. УНИАН. Народные депутаты Андрей Антоныщак и Богдан Матковский требуют от Военной прокуратуры и суда в Краматорске изменить меру пресечения участнику Антитеррористической операции лейтенанту Василию Присяжному (позывной «Стебник»), который фигурирует в деле гибели 13 бойцов батальона Национальной гвардии им. Генерала Кульчицкого в результате дорожно-транспортного происшествия в Донецкой области, произошедшего в январе 2015 года.

Об этом они сказали на пресс-конференции в УНИАН.

Как отметил Антоныщак, который также является координатором батальона НГУ им. Кульчицкого, 5 января этого года произошло ДТП на трассе между Славянском и Артемовском, в результате которого погибли 13 бойцов батальона. Тогда, по его словам, груженый боеприпасами «КрАЗ», который двигался в темное время без освещения со стороны линии столкновения, выехал на встречную полосу и задел автомобиль марки «Мерседес», за рулем которого находился Присяжный, а после этого совершил наезд на автобус «Богдан», в котором ехали бойцы указанного батальона на ротацию. В результате столкновения 13 бойцов батальона погибли и еще 18 получили ранения.

Как отметил депутат, после определенного периода времени из Присяжного, который является невиновным в ДТП, следователи начали умышленно делать преступника.

«По сути дела, 13 октября 2015 года наглым и циничным образом работниками милиции и военной прокуратуры был похищен наш побратим Василий Присяжный из города Дрогобыча, где он находился на стационарном лечении», - заявил Антоныщак.

По словам депутата, похищенного бойца привезли на следующий день, 14 октября, в город Краматорск.

«Краматорским судом ему было предъявлено обвинение и избрана мера пресечения – два месяца ареста», - подчеркнул Антоныщак.

В этой связи депутат выразил возмущение тем, что после Революции Достоинства в Украине остается старая прокуратура и судебная система.

«У меня вопрос - почему не поменялась на сегодняшний день система? Почему нас дальше судят те судьи, которые судили майдановцев... Оказывается, что эта судья, которая судила Присяжного, у нее прекрасно живет семья в Донецке, и она на выходные к ней ездит», - заявил депутат.

Также он рассказал, что четыре дня назад более 30 народных депутатов Украины написали письмо заместителю генерального прокурора – главному военному прокурору Украины Анатолию Матиосу с просьбой изменить меру пресечения Присяжному.

В свою очередь Матковский заявил, что депутаты требуют от прокуратуры, суда и полиции передать расследование дела по Присяжному в следственный отдел Генеральной прокуратуры в Киеве. По его убеждению, «это обеспечит прозрачность следствия, и это позволит быть непредвзятым тем же самым следователям».

Парламентарий настаивает на том, что «обязательно надо начать расследование по тому факту, куда двигалось данное транспортное средство - автомобиль КрАЗ, кто отдал приказ на то, чтобы он двигался из зоны боевых действий... какой именно генерал это сделал».

Матковский выразил убеждение, что Присяжного не имели права арестовывать. «Для того чтобы арестовать, и подать в розыск... Им было хорошо понятно, что человек под присягой, а значит, можно было предоставить запрос в воинскую часть, где он числится, где он служит, и от них получить ответ», - сказал депутат, подчеркнув, что всем было известно, что Присяжный находился на лечении после участия в боевых действиях.

Вместе с тем, Антоныщак заявил, что в связи с ДТП у него возникают дополнительные вопросы. «Почему меру пресечения, такую же, не избрали водителю КрАЗа? Где водитель «КрАЗа» сейчас находится? Не прячет ли его военная прокуратура, и не скрывается ли это за тем фактом, что с передовой везлись боеприпасы и вооружение? В это время, во время военных боевых действий это сделать было невозможно, потому что все боеприпасы, наоборот, везлись на передовую», - отметил Антоныщак.