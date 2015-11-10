В рамках реструктуризации фондовики Музея исторических драгоценностей будут переподчинены единому хранителю НМИУ

Киев. 10 ноября. УНИАН. Ученые-фондовики Музея исторических драгоценностей, который является филиалом Национального музея истории Украины (НМИУ), в рамках реструктуризации будут переподчинены едином хранителю.

Об этом заявила генеральный директор НМИУ Татьяна Сосновская на пресс-конференции в УНИАН, посвященной ситуации вокруг музея.

Она подчеркнула, что реструктуризация предусматривает оптимизацию структуры с сохранением статуса Музея исторических драгоценностей Украины. Однако предусмотрено переподчинение части ученых-фондовиков, речь идет, в частности, и о сотрудниках Музея драгоценностей - единственному главному хранителю НМИУ, как это и предусмотрено нормативными документами.

«Направление научных исследований сотрудников, которые работали в филиале и дальше будут работать в филиале, не изменится. Таким образом, научные интересы и реализация себя как ученых у них абсолютно не изменится», - отметила Сосновская.

Она обратила внимание на то, что предложенная структура после детального изучения была утверждена Министерством культуры.

«Структура, которая разработана и утверждена, предусматривает устранение недостатка - отсутствие какой-либо информации о составе нашей фондовой коллекции», - отметила она, пояснив, что к этому времени Национальный музей не имел точной информации о фондах Музея драгоценностей, поскольку перечень экспонатов был засекречен.

Отныне, сказала Сосновская, определена принадлежность коллекции Национального музея, в том числе его части в Музее драгоценностей, к фондам государства, и соответственно будет происходить полное информирование государства и общества, как украинского, так и международного, о составе и состоянии этой коллекции.

Кроме того, заверила Сосновская, оптимизированная структура не предусматривает сокращения ни одного человека. «Только отделы, которые были нерационально раздуты и не показывали своей эффективности, будут иметь другие функциональные назначения, которые позволят им полностью реализовать свое научное и другое профессиональное назначение», - добавила она.

Однако, по словам гендиректора НМИУ, у руководителя филиала в результате реструктуризации будет меньше властных полномочий.

Сосновская объяснила необходимость модернизации структуры Национального музея тем, что новая структура позволит организовать работу более эффективно и позволит избавиться от ошибок в учете экспонатов в фондах и их сохранении.

По словам Сосновской, коллекция Музея драгоценностей останется в своих помещениях, то есть на ул. Лаврской, 9.

«Относительно заявлений наших коллег о возможности каких-либо потерь, о возможности передвижения коллекции, возможности ее миграции по музеям Украины - это полная чушь, потому что нигде ни разу ни я, ни другие руководители музея таких заявлений не делали. И хочу всем сказать, что наш филиал - Музей исторических драгоценностей - имеет прекрасные условия для хранения той коллекции, которая там есть. Никто не собирается эту коллекцию как-то частично перемещать ... Перемещение предметов с Лаврской, 9, на Владимирскую, 2, не предусматривалось и не предусматривается», - отметила гендиректор НМИУ.

«Та информация, которая исходит от моей коллеги - от руководителя филиала - информация с градусом кипения на уровне эмоциональной истерики, я ее сегодня рассматриваю просто как элемент гибридной войны в информационном пространстве», - также заявила Сосновская.

Как сообщал УНИАН, вчера Министерство культуры Украины опровергло информацию некоторых СМИ об изменении статуса Музея исторических драгоценностей Украины как филиала Национального музея истории Украины.

Сообщалось, что приказом Минкульта от 27 октября 2015 года утверждена структура Национального музея истории Украины (далее НМИУ) и введена в действие. Указанной структурой, в частности, предусматривается и дальнейшее функционирование Музея исторических драгоценностей Украины как филиала Национального музея истории Украины - без изменения статуса.

«Поэтому утверждение о ликвидации Музея исторических драгоценностей Украины указанным приказом Министерства является прямой дезинформацией», - отметили в разъяснении.

В Министерстве культуры подчеркивают, что внедрению указанной структуры предшествовало утверждение Концепции развития НМИУ до 2020 года и оптимизация структуры НМИУ, направленные на обеспечение максимально эффективного функционирования НМИУ и его филиала - Музея исторических драгоценностей Украины.

Коллекция, которая хранится в филиале, является частью коллекции Национального музея истории Украины, и за ее хранение отвечает генеральный директор и главный хранитель музея, отметили в Минкульте.