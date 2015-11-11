Местные выборы дали партии "УКРОП" билет в высшую политическую лигу – член политсовета

Киев. 11 ноября. УНИАН. Нынешние выборы дали партии «УКРОП» билет в высшую политическую лигу.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявил член политсовета партии «УКРОП», руководитель секретариата партии Денис Борисенко.

«Эти выборы дали нашей партии билет в высшую политическую лигу, поскольку, по результатам голосования в областные советы, наша партия получила 7,2% поддержки по всей стране. Это говорит о том, что мы уже являемся четвертой партией по стране и является парламентской партией. Этот результат позволил нам потеснить так называемых тяжеловесов - Радикальную партию, «Самопомич», «Свободу». Это те партии, которые сегодня представлены в парламенте, и наш результат превысил их результат по стране», - сказал политик.

Он также отметил, что партии удалось «сшить страну».

«Нам удалось сшить страну. У нас нет такого, что мы где-то набрали меньше, где-то больше. В целом мы набрали равномерно по стране. Таким образом, наш избиратель есть по всей стране. Это говорит о том, что мы своими политическими ценностями, лозунгами объединяем страну», - сказал Борисенко.

Он отметил, что 1740 представителей «УКРОПа» стали депутатами областных, районных, городских и районных в городах советах.

Больше всего депутатов в Днепропетровской области – 374, Волынской – 165 и Львовской – 124.

«Мы представлены в 18 областных советах по стране. Это говорит о том, что мы зашли в большинство областных советов, и наши представители будут влиять на местную политику практически по всей стране», - сказал он.

Также, по его словам, депутаты от партии «УКРОП» будут представлены в 197 городских советах, и общее их количество там составит 659 человек, и в 233 районных - 773 депутата.

Также на этих выборах на должности городских голов претендовали 77 кандидатов от партии «УКРОП», 6 из которых победили еще в первом туре, а 4 вышли во второй тур.

В свою очередь, член политсовета партии «УКРОП», руководитель Киевской городской организации партии Дмитрий Симанский отметил, что партия ставит перед собой амбициозные цели.

«Такое массовое представительство наших депутатов и расширение рядов партии делается не ради того, чтобы просто быть представленными во власти. Партия «УКРОП» как партия нового стиля, нового образца, ставит перед собой амбициозные цели. Нашей целью является новое качество украинской политики и не в том смысле, чтобы переделить должности или рассесться на хлебных местах... Таких задач перед нашими депутатами мы точно не ставим. Мы ставим другую задачу - обеспечить подотчетность деятельности власти обществу. Мы хотим сделать так, чтобы каждый депутат от «УКРОПа» стал промоутером влияния общества на деятельность власти, чтобы только с учетом мнения каждого гражданина этого населенного пункта принимались любые решения», - подчеркнул политик.

Симанский также отметил, что очень важным является привлечение к сотрудничеству с партией максимального количества людей, которые не являются ее членами – представителей общественных организаций, волонтеров и т.п.

«Мы хотим стать таким себе катализатором общественных движений на местах в каждом конкретном городе. Мы видим, что наши усилия воспринимаются положительно. К нам тянутся люди. Многие люди хотят вступить в ряды нашей партии. Люди призывают к участию в реализации совместных проектов», - сказал он.

Симанский при этом подчеркнул, что партия готовится к предстоящим выборам в райсоветы в Киеве.

«Мы готовимся к предстоящим выборам в райсоветы в Киеве и хотим заверить и сторонников, и противников, что «УКРОП» будет принимать участие в этих выборах и побеждать», - сказал он.

В свою очередь, народный депутат Украины Виталий Куприй отметил, что возглавляет в партии контрольно-ревизионную комиссию, и его обязанностью является работа с избранными депутатами в контексте того, чтобы выполнялись обещания, которые давались людям перед выборами.

«Мой долг сейчас - работать с избранными депутатами для того, чтобы мы выполняли те партийные обещания, которые давали людям. Понятно, что в условиях админдавления, в условиях, когда против партии начинаются преследования, когда будут использовать все рычаги влияния, в том числе попытки подкупа, возможно, будут происходить случаи, когда некоторые депутаты, мэры могут отходить от линии партии. Я бы хотел обратиться к общественности, к журналистам. Если вам будут известны такие случаи, сообщать об этом. Потому что мы партия, которая поставила такую задачу – делать постоянное публичное, решительное очищение своих рядов. Поэтому, если такие события будут происходить, мы воплотим в жизнь процедуру отзыва депутата», - заверил он.

Куприй также отметил, что после местных выборов увеличилось количество желающих вступить в ряды партии.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/61210