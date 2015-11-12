Родители заявляют о подлоге документов Минздрава, касающихся закупок препаратов для детей с аутизмом

Киев. 12 ноября. УНИАН. Родители заявляют о подлоге документов Министерства здравоохранения, касающихся закупок препаратов для детей с аутизмом.

Об этом родители заявили на пресс-конференции в УНИАН.

По словам главы «Ассоциации родителей детей с аутизмом», члена постоянной группы Министерства здравоохранения Украины по вопросам профильного сопровождения закупок лекарственных средств для детей с нарушениями спектра аутизма Евгении Паничевской, в результате подлога финансирование программы лечения детей с аутизмом было сокращено на 70%.

«В этом году возникло очень много вопросов и проблем по закупкам препаратов для детей с аутизмом. Сумма на финансирование этих лекарств была безосновательно сокращена, а также был обнаружен подлог на уровне карточки бюджетной программы. Изначальная потребность – 18 млн грн. У меня есть документы, которые подавались в Минздрав, от главного специалиста. После того как Минфин подписал паспорт, оказалось, что в наших документах содержатся абсолютно другие документы: два листа, в которых были указаны таблицы потребностей, были изъяты, вставлены другие, цифры поменялись – до 5 миллионов. Фактически это означает, что препаратов придется закупить в три раза меньше», - сказала Паничевская.

Она подчеркнула, что госпрограмма закупок медпрепаратов для больных аутизмом – единственная, по которой сокращены закупки.

«Это сокращение незаконно. Попытки выяснить, на каком основании, что явилось предпосылкой - не увенчались успехом. На наши запросы ответов от Минздрава мы не получаем. Если наши дети не будут получать препаратов, контролирующих поведение, эпилептические приступы, они не смогут жить полноценной жизнью», - сказала Паничевская.

Она уточнила, что «программа по аутизму» - это не программа, по которой покупаются собственно таблетки от этой болезни.

«Мы ни в коей мере не поддерживаем идею, что аутизм лечится медицинскими препаратами. По этой программе закупаются препараты для детей с коморбидными расстройствами, с сопутствующими расстройствами. Дети с гиперактивностью, эпилепсией, нарушениями поведения. Это нарушения, которые относятся и к неврологии, и к психиатрии. И этих детей пинают, как теннисный мяч, между собой и неврологи, и психиатры. Очень многие дети не могут получить медицинскую помощь вообще. Наши дети не учатся, несмотря на то, что сейчас очень много хорошо «звитуют». Их действительно никуда не допускают», - отметила Паничевская.

Она также подняла вопрос о качестве препаратов для детей с аутизмом.

«Один из оригинальных препаратов-нейролептиков - рисполепт, который уже три года закупается по нашей программе, применяется, когда у ребенка есть неконтролируемые поведенческие нарушения – формы самоагрессии, агрессии, которые нельзя остановить или предотвратить какими-либо поведенческими методами. При помощи этого препарата ребенок имеет возможность учиться, посещать учебные заведения. Это качественный препарат. Но в закупки пытался попасть канадский генерик риспетрил, который не рекомендован детям до 18 лет. Его безопасность в педиатрии не доказана, не исследована. В оригинальной инструкции этого препарата указано, что он не рекомендован детям до 18 лет, и в показаниях вообще не указан аутизм. Мы это воспринимаем, как эксперимент на наших детях. К тому же генерик будет закупаться по цене, которая выше, чем на оригинальный препарат», - подчеркнула Паничевская.

Присутствующая на пресс-конференции мама 8-летнего ребенка с аутизмом Наталия Сергейчук, отметила, что категорически против замен оригинальных лекарств на генерики.

«Мой ребенок раньше был в тяжелом состоянии: он не воспринимал информацию, окружающих людей. Когда мы стали принимать препарат по госпрограмме, ребенок уже 4-й год учится в специализированной школе, общается, у него есть друзья, он контактен, ведет диалог, у него есть интересы. Что будет, если препарат заменят на неисследованный?.. Я не хочу давать своему ребенку препарат, действие которого не исследовалось на детях. Не хочу, чтобы мой ребенок стал «подопытным кроликом». Это крест на будущем ребенка. Я буду бороться всеми доступными методами», - заявила Сергейчук.

Консул организации «Аутизм-Европа» Инна Сергиенко подчеркнула, что эксперты по проблемам аутизма будут обращаться в Генеральную прокуратуру, поскольку имеет место факт подлога документов, факт разницы в цене и качестве препаратов, закупаемых для детей с аутизмом по госпрограмме.

«Мы будем обращаться также в европейский суд. Думаю, Европа нас поддержит. Кроме того, через год Украина должна ответить на вопросы, поднятые на комитете ООН. Мы планируем выступить и рассказать, что происходит на самом деле. Речь идет о дискриминации и детей, и взрослых в Украине», - заявила Сергиенко.