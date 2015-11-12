Филатов имеет хорошие шансы одержать победу во втором туре выборов мэра Днепропетровска - политолог

Киев. 12 ноября. УНИАН. На сегодняшний день кандидат на пост городского головы Днепропетровска от партии «УКРОП» Борис Филатов имеет хорошие шансы, чтобы победить во втором туре выборов.

Такое мнение во время пресс-конференции в УНИАН высказал директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев.

«Сейчас важно, кто сможет форсировать Днепр, и кто окажется героем. Александр Вилкул (кандидат от «Оппозиционного блока» на пост мэра Днепропетровска – УНИАН) - серьезный соперник, и это нужно понимать. «Оппозиционный блок» бросит все ресурсы для того, чтобы в Днепропетровске заложить основу своего будущего возвращения к власти. В Одессе у них не получилось, в Харькове и Киеве также не получилось. Днепропетровск – последний шанс. Но, тем не менее, у Филатова есть хорошие шансы на победу», - подчеркнул эксперт.

По его мнению, «преимуществами Филатова является то, что его поддерживают другие демократические силы». «В частности, «Самопомич» официально заявила, что сегодня в местной раде формируется патриотическое большинство, которое готово работать с новым мэром Филатовым. Мобилизация его сторонников достаточно высока», - сказал Карасев.

Он также отметил, что интрига выборов мэра Днепропетровска сохраняется.

«Днепропетровск в 2014 году стал важным центром с точки зрения внутренней политики Украины. Фактически, это форпост восточно-украинского городского русскоязычного патриотизма и национализма. Очень важным вопросом является то, сохранит ли он этот статус, который получил, де-факто, благодаря усилиям команды Игоря Коломойского», - отметил политолог.