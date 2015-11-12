Активисты будут просить президента и ГПУ вмешаться в ситуацию вокруг дома авиаконструктора Сикорского

Киев. 12 ноября. УНИАН. Общественные активисты будут просить президента Украины и Генеральную прокуратуру вмешаться в ситуацию и обеспечить возврат киевской дома авиаконструктора Игоря Сикорского, которая в 2000 году была передана в аренду на 49 лет одному из благотворительных фондов, в государственную собственность.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили активисты Арсений Пушкаренко Алексей Станчевский.

По их словам, учитывая нынешнее техническое состояние здания, нужно как можно скорее решить проблему, поскольку дом может разрушиться полностью, и уже не будет возможности сохранить хотя бы ее фасад, не говоря уже о внутренних помещениях.

Также активисты заявили, что сомневаются в искренности намерений представителей Министерства обороны, которые отстаивали возвращение дома Сикорского. Объяснили это они тем, что многие судебные процессы по дому Сикорского уже проиграны, хотя в условиях договора аренды есть пункты, позволяющие ведомству выиграть суд.

При этом Пушкаренко обнародовал пакет документов по аренде, который, по его словам, только недавно смог получить от представителя ГП «Казацкий» Минобороны, которое сейчас возобновило судебный процесс относительно возвращения дома и расторжения договора с БФ уже на основании вновь открывшихся обстоятельств.

Так, по его словам, поводом для расторжения договора могло быть, например, невыполнение благотворительным фондом сроков осуществления строительных работ.

«В договоре арендатор обязуется в течение года с момента передачи дома в аренду разработать соответствующую документацию, а через два года завершить строительные работы», - отметил он.

Также Пушкаренко, ссылаясь на акт приема-передачи здания, заявил, что в соответствии с ним, состояние здания 15 лет назад отвечало якобы тому, в котором оно находится сейчас, из чего можно сделать вывод, что документы не соответствовали действительности. И сделано это с той целью, пояснил он, чтобы разрешить на месте дома новое строительство.

«В частности, в выводах акта за подписью, в том числе чиновников Минобороны, сказано: «… дом находится в аварийном состоянии и требует капитального ремонта и реконструкции, без проведения которого дальнейшая эксплуатация невозможна». И далее: «учитывая состояние здания и размер финансовых затрат, которые будут направлены на проведение капитального ремонта и комплексную реконструкцию дома, целесообразно при согласии арендатора и арендодателя на месте данного дома провести строительство нового дома с обязательным предусмотрением в нем квартир музея Сикорского или мемориальной комнаты», - зачитал активист цитаты из документов.

А в отдельном пункте договора, по его словам, речь идет о приватизации имущества после проведения строительных работ.

Как заявил активист, вызывает удивление, почему до сих пор чиновники Минобороны, подписавшие документы аренды «с правом приватизации, разрушения дома», не привлечены к ответственности.

«Сознательно эти люди 15 лет назад сделали так, чтобы этот дом был уничтожен ... Поскольку мы не так давно получили документы, то сейчас будем обращаться, чтобы все эти люди были привлечены к ответственности за то, что «профукали» государственное имущество. Эти люди живы. С этими документами заходишь в юридический тупик», - сказал он.

Пушкаренко сообщил, что активисты будут просить президента и генпрокурора взять ситуацию на контроль.

«Сегодня ГП «Казацкий» нашло якобы новые обстоятельства, и совместно с Минобороны подали в суд. Но мы считаем, что то, что сегодня происходит - это фикция, подмена понятий и манипуляция», - заявил Пушкаренко, и выразил опасение, что дом просто хотят передать другим застройщикам, и он опять не вернется в собственность государства. «Потому что ни в Минобороны, ни в Киеве, который также присоединился к этому процессу возвращения, денег на реконструкцию дома нет», - добавил он.

«Будем просить уберечь от манипуляций, а людей, которые виноваты в том, что дом оказался там, где она оказалась, привлечь к ответственности. Это компетенция генпрокурора, а президент имеет право, соответственно, давать поручения, когда к нему обращаются. И мы считаем, что президент должен занять позицию по национальному памятнику культуры, потому Сикорского знают во всем мире. Надо, чтобы дом находился в собственности Минобороны без манипуляций и последующей его куда-либо передачи», - пояснил активист.

По словам Пушкаренко, он также намерен обратиться к Чрезвычайному и Полномочному послу США в Украине Джефри Пайетту с тем, чтобы он также способствовал решению вопроса. Это обращение он объяснил тем, что Сикорский много лет жил в Америке, и сейчас там живут его потомки, а сами американцы знают и уважают выдающегося украинца.

Как сообщалось, Министерство обороны 5 ноября с.г. заявило, что начало процедуру возвращения дома семьи Сикорских в Киеве на улице Ярославов Вал, 15-б, в сферу своего управления.

В 2000 году здание передали в аренду Международному благотворительному фонду "Музей воздухоплавания и авиации им. Сикорского" с главной целью - сохранить для потомков и дом, и память о выдающемся конструкторе и о его вкладе в развитие мировой авиации.

"К большому сожалению, этого не произошло. За 15 лет пребывания в аренде здание оказалось под угрозой разрушения. Министерство обороны Украины начало юридический процесс расторжения договора аренды мемориального здания с сомнительным фондом, целью которого является не благотворительность, а вандализм", - сказано в сообщении Минобороны.

Знаменитый авиаконструктор Игорь Сикорский жил в этом доме в 1904-1912 годах.