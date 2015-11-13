Защита Корбана заявляет о давлении администрации президента на коллегию судей, которая будет рассматривать апелляционную жалобу прокуратуры

Киев. 13 ноября. УНИАН. Перед судьями Апелляционного суда Киева в Администрации президента Украины ставят задачу об удовлетворении апелляционной жалобы ГПУ на решение Печерского суда об избрании меры пресечения лидеру партии «УКРОП» Геннадию Корбану в виде домашнего ареста.

Об этом сегодня во время пресс-конференции в УНИАН заявила адвокат Корбана Оксана Томчук.

«Мы имеем информацию, что в течение трех последних дней трое судей, которые должны рассматривать апелляционную жалобу прокуратуры на избранную меру пресечения, в частности, Дзюбин, Бэц и Сокуренко, а также председатель суда, официально вызываются в Администрацию президента Украины. То есть, приезжает машина из АП, и этих людей увозят туда», - отметила она.

По словам Томчук, по этому поводу адвокаты обратились с соответствующими запросами в Администрацию президента, где требуют предоставить информацию, сколько раз эти люди посетили АП за последних три дня, какова была цель их визита и, соответственно, предоставить подтвержденные доказательства.

«Мы обратились в СБУ и ГПУ с требованием проверить данные факты и так же предоставить информацию, для чего эти люди вызываются в АП. Мы обратились в Государственную службу охраны, которая в соответствии с законодательством, полностью фиксирует всех лиц, приходящих в АП. Я знаю, что эти визиты фиксировались, и они должны предоставить нам эту информацию. Кроме того, я хочу сказать, что если этих ответов не будет, эта информация зафиксирована, и есть соответствующие записи, где четко видно, что эти люди действительно вызываются и находятся определенное время в АП. Для чего это делается, это совершенно понятно. Особенно, учитывая тот момент, что действующий председатель Апелляционного суда Киева является однокурсником Алексея Филатова (заместитель главы АП - УНИАН). То есть, есть прямая связь между этими людьми», - рассказала адвокат.

Она также отметила, что по имеющимся данным защитников Корбана, перед судьями в АП ставят конкретную задачу – удовлетворить апелляционную жалобу Генеральной прокуратуры.

«По нашим данным, стоит конкретная задача, что должна быть удовлетворена апелляционная жалоба ГПУ относительно изменения меры пресечения на содержание под стражей. Я считаю, что следует напомнить нашим друзьям в АП, что видеозаписи как и рукописи, не горят. Не горят и журналы посещений, и все эти события будут расследоваться, потому что это уголовно наказуемое преступление – вмешательство в деятельность суда», - добавила Томчук.

В свою очередь народный депутат Украины Андрей Денисенко отметил, что вместе со своими коллегами они готовят аналогичные запросы.

«Лично я, как народный депутат и мои коллеги из межфракционного объединения «УКРОП», а также, убежден, что нас поддержат и народные депутаты Радикальной партии, думаю, и из «Батькивщины», «Самопомочи» и других демократических и патриотических фракций парламента. Мы уже готовим соответствующие обращения в АП, Государственную службу охраны, ГПУ и, думаю, к председателю Апелляционного суда Киева, чтобы так же выяснить все факты и обстоятельства незаконного давления на коллегию судей Апелляционного суда Киева, а также в Печерский суд Киева, ибо в последнем, я лично был свидетелем того как представитель СБУ и заместитель генпрокурора незаконно находились в помещении суда, общались с судьями, оказывали давление на председателя суда и, таким образом, незаконно влияли на решение суда. Потому что если бы решение Печерского суда было законным, сегодня вместе с нами здесь сидел бы Корбан. Потому что никаких оснований для применения меры пресечения в виде домашнего ареста, или иного по отношению к нему не было», - подчеркнул он.

Депутат также выразил надежду, что Апелляционный суд Киева вынесет правосудное решение в деле Корбана, и что «давление Администрации президента не будет иметь губительных для украинского судопроизводства последствий».