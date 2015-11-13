Гражданская сеть "ОПОРА" прогнозирует конфликтный второй тур выборов в 14 городах

Киев. 13 ноября. УНИАН. Гражданская сеть «ОПОРА» прогнозирует конфликтный второй тур выборов в 14 из 29 городов, где будут избирать городского голову.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявила координатор избирательных программ ОПОРЫ Ольга Айвазовская.

«Ход предвыборной кампании и региональный общественно-политический контекст свидетельствует о потенциальной конфликтности дня повторного голосования и процесса подсчета голосов в 14 городах из 29, а именно: Днепропетровск, Павлоград, Кривой Рог, Днепродзержинск, Никополь, Запорожье, Бердянск, Мелитополь, Краматорск, Николаев, Черкассы, Чернигов, Житомир, Ужгород», - отметила она.

Айвазовская добавила, что к потенциальным вызовам дня повторного голосования 15 ноября 2015 г. ОПОРА относит подкуп избирателей, силовые противостояния между кандидатами, ненадлежащую работу избирательных комиссий и попытки манипуляций с подсчетом голосов, установлением итогов голосования.

В свою очередь аналитик «ОПОРЫ» Александр Клюжев отметил, что интенсивность агитационной деятельности кандидатов, баллотирующихся в рамках второго тура голосования на должности городских голов, существенно ниже по сравнению с предвыборной кампанией, которая разворачивалась до 25 октября 2015 года.

«Наиболее динамично и конфликтно разворачиваются кампании в тех городах, где по результатам голосования в первом туре был установлен минимальный разрыв в количестве голосов между первыми двумя кандидатами: в Днепропетровске, Луцке, Житомире, Северодонецке, Хмельницком, Ивано-Франковске, Белой Церкви и Мелитополе», - отметил он.

В ОПОРЕ также отметили, что негативными проявлениями предвыборной кампании перед днем повторного голосования стало достаточно массовое распространение «грязной агитации», материалов предвыборной агитации без надлежащих исходных данных и злоупотребление властным положением со стороны кандидатов, которые занимают должности в органах местного самоуправления.

Признаки применения административного ресурса, которые выражались в формировании неконкурентных преимуществ, наблюдатели ОПОРЫ зафиксировали в агитационной кампании действующих городских голов 16 из 29 городов, где пройдет 2 тур: Виннице, Житомире, Киеве, Кременчуге, Кривом Роге, Луцке, Львове, Полтаве, Ривне, Северодонецке, Сумах, Ужгороде, Хмельницком, Черкассах, Черновцах и Чернигове.

Также аналитики гражданской сети отмечают непрозрачное финансирование предвыборной кампании в условиях отсутствия действенных санкций за нарушение правил агитации. А механизмы промежуточного и окончательного финансового отчета кандидатов, предусмотренные Законом Украины «О местных выборах», пока не заработали в полной мере, общественный же контроль за избирательными финансами был ограничен.

Вместе с тем в ОПОРЕ считают позитивным сигналом оперативное следствие МВД и привлечение к ответственности виновных в подкупе избирателей в Черновцах, начало расследования фактов массового подкупа избирателей в Днепропетровске, которое должно стать серьезным предупреждением для субъектов избирательного процесса, которые планируют совершение уголовных правонарушений.

Также в общественной сети напомнили правоохранителям, что и перед днем голосования, во время голосования избирателей и на этапе подсчета голосов правоохранительные органы обязаны активно действовать по предотвращению и фиксации правонарушений на выборах.

ОПОРА также призвала президента Украины и Верховную Раду Украины после установления результатов повторного голосования 15 ноября и на очередных местных выборах в Мариуполе и Красноармейске 29 ноября безотлагательно обеспечить законодательно предусмотренную ротацию состава Центральной избирательной комиссии.