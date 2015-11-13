Представители ТИК Красноармейска просят Порошенко проконтролировать законность проведения местных выборов в их городе

Киев. 13 ноября. УНИАН. Представители территориальной избирательной комиссии Красноармейска Донецкой области и правозащитники просят президента Украины Петра Порошенко проконтролировать законность проведения местных выборов в их городе 29 ноября.

Об этом говорится в открытом обращении правозащитного движения «Союз спасения Донбасса», представителей территориальной комиссии к президенту Украины и независимым украинским СМИ, сообщил на пресс-конференции в УНИАН уполномоченное лицо «Радикальной партии Олега Ляшко» в ТИК, лидер донецкого областного правозащитного движения «Союз спасения Донбасса» Дмитрий Верзилов.

Авторы обращения отмечают, что в Красноармейске Донецкой области представители местной организации «Блока Петра Порошенко «Солидарность» совместно с бывшими представителями «Оппозиционного блока» разработали «преступную схему фальсификации и срыва избирательного процесса, в которой принимали участие местные руководители городской организации ВО «Батькивщина», и.о. городского головы Галина Гаврильченко и руководство Красноармейского городского МВД».

Верзилов отметил, что суть схемы фальсификации избирательного процесса заключалась в том, что на 2-х кандидатах в депутаты от «Оппозиционного блока» Гавриловой и Татьяне Булгаковой «был завязан процесс формирования лояльных власти членов избирательных комиссий с целью проведения в горсовет по спискам партий «БПП «Солидарность», ВО «Батькивщина», «Оппозиционный блок» фактически представителей одной провластной политической группировки во главе с местными депутатами Анатолием Зинченко и Анатолием Шишко».

Лидер правозащитного движения подчеркнул, что после того, как руководители «Оппозиционного блока» узнали о «заговоре» кандидатов от оппозиции с местными представителями партии власти, две ключевые фигуры в схеме фальсификаторов были сняты с голосования и исключены из избирательных списков партий.

«Таким образом, спланированная схема фальсификации была разрушена, и проведение выборов стало бесперспективным для местных руководителей провластных политсил, в результате чего они пошли на откровенно преступные действия по срыву избирательного процесса», - говорится в обращении.

«Мы обращаемся к президенту Украины, независимым журналистам и общественникам, которым небезразлична судьба и будущее нашей страны, с просьбой помочь общественности Донбасса проконтролировать законность проведения выборов в Красноармейске, защитить право каждого на свободный выбор своих представителей»,- отмечают авторы документа.

Верзилов также сообщил, что печать избирательных бюллетеней для проведения выборов 29 ноября будет проводиться на государственном предприятии. «Представитель ЦВК будет лично контролировать этот процесс, законность, чтобы ни один суд не поставил под сомнение законность данного печатания бюллетеней и их защиту»,- добавил он.

При этом правозащитник отметил, что на новоназначенных членов комиссии уже сегодня «осуществляется давление, звучат угрозы и запугивания».

В то же время член Красноармейской территориальной избирательной комиссии (на 25 октября 2015 года) Елена Безрука отметила, что есть два варианта развития событий на выборах 29 ноября: или избиратели Красноармейска «просто опустят руки», поскольку посчитают, что выборы все равно будут сфальсифицированы или наоборот, явка избирателей будет выше, так как люди, таким образом, выскажут свой протест против фальсификаций выборов.

Как сообщал УНИАН, 10 ноября ВР назначила выборы в Мариуполе и Красноармейске на 29 ноября. 25 октября голосование на местных выборах в Мариуполе и Красноармейске не состоялось.

Территориальные избирательные комиссии этих городов отказались передавать участковым избирательным комиссиям бюллетени, напечатанные "Приазовским рабочим", из-за повреждений, а также ошибок в них. Соответственно, избиратели Мариуполя и Красноармейска не смогли принять участие в местных выборах.