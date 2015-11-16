Во втором туре местных выборов нарушений было меньше – "ОПОРА"

Киев. 16 ноября. УНИАН. Во втором туре местных выборов зафиксировано меньше нарушений избирательного законодательства, чем во время первого тура.

Об этом говорится в заявлении гражданской сети «ОПОРА», обнародованном сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

"По сравнению с 25 октября, в течение дня повторного голосования наблюдатели «ОПОРЫ» зафиксировали общее уменьшение количества нарушений в деятельности избирательных комиссий и других субъектов избирательного процесса", - отмечается в заявлении.

Однако, по словам ее авторов, отдельные инциденты и происшествия избирательного процесса имели признаки грубого нарушения законодательства, которые должны быть оперативно и политически беспристрастно расследованы компетентными органами. В «ОПОРЕ» отмечают, что незначительные нарушения, которые главным образом касались несоблюдения порядка голосования, в течение дня зафиксировано на 17% избирательных участков. 25 октября подобные случаи были более частыми и зафиксированы на 24,5% избирательных участков.

В городе Днепропетровске количество нарушений, выявленных наблюдателями «ОПОРЫ», уменьшилась по сравнению с первым туром с 40% до 21,4%. Также 15 ноября, по данным наблюдателей «ОПОРЫ», 11,5% участковых избирательных комиссий по Украине начали свои подготовительные заседания раньше 7 часов 15 минут. "Это меньше по сравнению с первым туром голосования, когда утренние заседания раньше установленного законом времени произошли на 17% участков", - отмечается в заявлении.

В «ОПОРЕ» отмечают, что все избирательные комиссии страны проводили полномочные подготовительные заседания, обеспечивая надлежащий кворум. В то же время 2% участковых избирательных комиссий в Днепропетровске не обеспечили ведение протокола своего подготовительного заседания. В «ОПОРЕ» отмечают, что это значительно меньше по сравнению с 25 октября, когда во время утреннего заседании велись протоколы на 8% избирательных участков Днепропетровска. Также «ОПОРА» отмечает, что на этот раз большее количество избирательных участков (92%) открылось вовремя, тогда как в Днепропетровске вовремя открылось меньше участков (88%).

Злоупотреблением, которое чаще всего фиксировали наблюдатели «ОПОРЫ» в течение 15 ноября, было нарушение тайны голосования, что проявлялось в разглашении содержания волеизъявления гражданина. Такие случаи были зафиксированы на 9,2% избирательных участков в пределах всей Украины. В первом туре подобных злоупотреблений было меньше - 7,5%. В Днепропетровске количество случаев нарушения тайны голосования уменьшилось с 13,8 до 8,9%. Кроме того, «ОПОРА» отмечает, что факты фотографирования бюллетеней, как и в первом туре, были единичными в пределах всей Украины, однако в Днепропетровске такие злоупотребления происходили гораздо чаще - на 11,7% избирательных участков.

Также в «ОПОРЕ» отмечают, что во втором туре фактически были сведены к минимуму нарушения, которые чаще всего фиксировались 25 октября, - попытки выдачи бюллетеней без документа, удостоверяющего личность. Количество таких случаев уменьшилось с 17,8% до 0,8% в пределах Украины. В «ОПОРЕ» отмечают, что такая тенденция в значительной степени объясняется тем, что подобные злоупотребления наиболее распространены в сельской местности, где голосование в этот раз не проводилось. Случаев вброса бюллетеней или незаконного препятствования доступа избирателей в помещение для голосования наблюдатели «ОПОРЫ» не обнаружили. Кроме того, более 1% наблюдателей «ОПОРЫ» указали на то, что участковые избирательные комиссии не обеспечили им возможности полноценного наблюдения за всеми избирательными процедурами в ходе утреннего заседания и в начале процесса голосования.

В отличие от первого тура голосования, на этот раз наблюдатели «ОПОРЫ» не сообщали о методических препятствиях и искусственном ограничении со стороны избирательных комиссий, из-за которых они не имели возможности вести наблюдение за всеми избирательными процедурами.