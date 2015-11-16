Второй тур местных выборов соответствовал международным стандартам - КИУ

Киев. 16 ноября. УНИАН. Второй тур местных выборов в Украине соответствовал международным стандартам честных и демократических выборов, а случаи нарушений законодательства в основном не носили масштабный характер и существенно не повлияли на результаты голосования.

Об этом заявил генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель сегодня на пресс-конференции в УНИАН.

«Главный вывод КИУ – (в ходе) ведения избирательной кампании во втором туре и в день выборов мы зафиксировали значительное уменьшение числа фактов нарушений действующего законодательства, значительное уменьшение фактов черного пиара и манипулятивных технологий в отличие от первого тура выборов», - отметил он.

По словам Кошеля, «в основном мы получили достаточно качественную избирательную кампанию», хотя было несколько проблем, в частности, разоблачение Министерством внутренних дел Украины «пирамиды подкупа в городе Днепропетровск, и по оценке МВД, в пирамиду подкупа были вовлечены около 10 тысяч избирателей». Он добавил, что «это наиболее масштабная схема подкупа, которая была обнародована», поэтому КИУ призывает МВД «максимально публично расследовать это дело для неповторения подобной ситуации в будущем».

Кошель отметил, что влияние на результаты волеизъявления могла иметь ситуация в городе Чернигов. Он напомнил, что по инициативе действующего Черниговского городского головы и в соответствии с решением городского совета была предоставлена так называемая предвыборная доплата в сумме по 500 грн для малообеспеченных категорий граждан. «По нашей оценке, всего около 25 тысяч избирателей Чернигова получили подобные предвыборные доплаты», - добавил он. По его словам, согласно действующему законодательству, невозможно доказать, что это является фактом подкупа, поскольку местный совет действовал в пределах своих полномочий, но поскольку выплата совпала с приближением выборов, то «мы даем свою оценку о том, что это была наиболее масштабная полулегальная схема подкупа, применявшаяся на украинских выборах».

Кошель сообщил, что КИУ зафиксировал 245 нарушений действующего законодательства. В частности, из них 40% - это нарушения правил ведения агитации, 30% - процедурные нарушения в работе УИК, 20% - нарушения со стороны избирателей, в частности, фотографирование бюллетеней, их вынос, голосование без предъявления документа, а 10% - нарушения, связанные с возможным подкупом.