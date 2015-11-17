Стартовал конкурс короткометражных фильмов "Украина: путь к миру", который будет проходить до апреля 2016 года

Киев. 17 ноября. УНИАН. В Украине стартовал всеукраинский конкурс короткометражных фильмов «Украина: путь к миру».

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН сообщил инициатор конкурса меценат Игорь Янковский.

По его словам, данный конкурс он инициировал с целью стимулировать молодых украинских режиссеров выразить свою гражданскую позицию и проявить свой творческий потенциал.

«В Украине очень много молодых одаренных режиссеров и нужно просто дать им возможность проявить себя. Инициируя конкурс короткометражек с простой и понятной темой, близкой всем украинцам, я призываю молодых режиссеров высказаться на тему построения мирной жизни в Украине... Я хочу сделать платформу, на которой молодые режиссеры смогут высказать свою гражданскую позицию, снять фильмы о новой созидающей Украине», - сказал Янковский.

Он также добавил, что тематика данного конкурса посвящена общечеловеческим ценностям и особо актуальна сегодня для всей Украины. Это и человеческие отношения, и жажда жить, творить, строить простые жизненные истории, взгляд в будущее Украины, отметил меценат. По его словам, молодые режиссеры могут выразить свою гражданскую позицию, а потом в своих работах наметить пути развития новой Украины, чтобы создать мирный образ страны.

Конкурс будет проходить полгода - с ноября 2015 года по апрель 2016 года. Принять в нем участие смогут все желающие украинцы в возрасте от 16 до 30 лет, которые имеют опыт в съемке короткометражного кино. В конкурсе могут принимать участие фильмы, которые были сняты в период с 1 января 2014 года по сегодняшний день. Фильм должен быть не менее 5 минут и не более 30 минут, снят в жанрах: игровой, документальный или анимация.

Янковский также рассказал, каким будет призовой фонд данного конкурса: за 1-е место 100 тыс. грн, за 2 место – 70 тыс., за 3 и 4 - по 50 тыс. грн.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/61387