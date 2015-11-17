Второй тур выборов в Украине соответствовал международным стандартам, но остается проблема подкупа избирателей, – ENEMO

Киев. 17 ноября. УНИАН. Второй тур местных выборов в Украине в целом отвечал международным стандартам свободных и демократических выборов.

Об этом на пресс-конференции в УНИАН заявили представители Европейской сети организаций по наблюдению за выборами (ENEMO), представляя предварительный отчет по результатам наблюдения за повторным голосованием на очередных местных выборах в Украине 15 ноября.

«Эти выборы прошли в соответствии с большинством международных стандартов. Но основной момент, вызывающий беспокойство, – это случаи подкупа избирателей», - сказал координатор долгосрочных наблюдателей миссии ENEMO в Украине Флорин Поенару.

Так, по его словам, фиксировались случаи прямого и косвенного подкупа избирателей в ходе кампании перед вторым туром голосования.

По словам главы миссии Златко Вуйовича, подготовленный предварительный отчет содержит очень много деталей и подробностей о проведении повторного голосования. В частности, в нем также говорится и о «некоторых беспокойствах наблюдателей, связанных с работой ТИК».

«Есть значительное улучшение в работе участковых избирательных комиссий и организации избирательного процесса на участках. Также работа ТИК улучшилась по сравнению с первым туром голосования, но беспокойства, связанные с их работой, остаются», - сказал он.

Поенару по этому поводу отметил, что работа ТИК была в большинстве случаев профессиональной и прозрачной, но присутствовала «чрезмерная политизированность» их состава, за что иногда принимались решения «в пользу интересов партии скорее, чем в пользу интересов общества и демократических выборов».

Также наблюдатели в очередной раз подчеркнули необходимость надлежащей подготовки членов ТИК. Соответствующие рекомендации по улучшению работы ТИК миссия ENEMO планирует обнародовать в своем окончательном отчете, который будет представлен в январе.

Среди прочего эксперты отмечали, что к следующим выборам украинским законодателям следует уделить больше внимания повышению прозрачности финансирования кампаний и отчетам о расходах кандидатов.

Заместитель главы миссии ENEMO в Украине Дритан Таулла отметил в свою очередь, что изменения избирательной правовой базы не слишком усилили персонализацию избирательной системы, поскольку избиратели до сих пор голосуют за партии. Территориальные избирательные округа не выполнили своей основной задачи – не усилили связь между электоратом и их представителями.

Комментируя это, Поенару сообщил, что в новом отчете в январе будет детально проанализирована новая избирательная система в Украине. «Мы уже говорим о территориальных избирательных округах – в некоторых округах не был избран ни один кандидат, в некоторых округах были сразу избраны несколько кандидатов. И на этот вопрос мы также будем обращать внимание в окончательном отчете. На этих выборах также очень часто упоминалась система открытых списков, а фактически система, используемая в Украине, – не является системой открытых списков в классическом смысле этого понятия. Она является системой полужестких списков без преференциального голосования, что довольно нетипично для системы открытых списков...», - сказал он.

В то же время ENEMO высоко оценивает работу Киевского апелляционного админсуда, а также Высшего админсуда Украины, особенно в связи с принятием данным судами решений о проведении выборов в Павлограде, предоставив избирателям возможность выразить свою волю во втором туре и использовав избирательную систему, на которую предварительно рассчитывали участники избирательного процесса и избиратели.

Как сообщалось, в день голосования 15 ноября, включая мобильные группы долгосрочных наблюдателей, 67 команд наблюдателей ENEMO следили за открытием 67 избирательных участков, голосованием на 873 избирательных участках и закрытием 67 избирательных участков.

Всего в Украине на этих местных выборах работали 140 долгосрочных и 90 краткосрочных наблюдателей миссии.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/61390