Минюст надеется на принятие закона, который упростил бы установление фактов рождения и смерти на оккупированной территории

Киев. 18 ноября. УНИАН. В Министерстве юстиции надеются на принятие в ближайшее время закона об упрощении судебной процедуры установления фактов рождения и смерти на временно оккупированной территории Украины.

Об этом во время пресс-конференции в УНИАН сказал заместитель министра юстиции по вопросам европейской интеграции Сергей Петухов.

Он отметил, что сейчас около 6 млн наших граждан проживают на временно оккупированных территориях.

«Это означает, что ежемесячно рождаются тысячи детей, и так же фиксируются тысячи смертей на этих территориях. И там нет возможности получить легитимные украинские документы, подтверждающие эти важные юридические факты», - сказал Петухов.

Представитель Минюста отметил, что на сегодня общий судебный порядок установления факта рождения или смерти для людей, проживающих на временно оккупированных территориях, слишком обременительный. Поскольку предполагает обращение в конкретный суд: в случае Крыма - в один из судов в Киеве, по Донбассу - в один из судов, определенных Высшим специализированным судом в контролируемой Украиной части Донбасса.

«Это достаточно длительный процесс установления факта. Соответственно, им не смогут воспользоваться все наши граждане, которые в нем нуждаются», - сказал Петухов.

Так, Минюст выступил с инициативой упрощенного порядка установления факта рождения или смерти через суд. Принятый парламентом в первом чтении законопроект №3171, пояснил он, предполагает, что с заявлением об установлении одного из этих фактов можно обратиться в любой суд на территории Украины.

«Возможно, люди имеют родственников в определенном городе. Возможно, им удобнее выехать в конкретный город, ближайший к месту их проживания. Или по каким-то другим жизненным обстоятельствам людям удобнее обратиться в определенный суд на определенной части, контролируемой Украиной», - пояснил чиновник.

Кроме того, отметил он, законопроектом предусматривается ускоренный порядок рассмотрения таких дел - 24 часа. В то же время возникла критика такого положения со стороны судебных органов и парламента, что это слишком малый срок. «Мы сейчас консультируемся со всеми заинтересованными лицами о том, какой срок рассмотрения таких дел был бы приемлемым и фактически выполнялся бы судами», - отметил Петухов и добавил, что возможно, это будет от 2 до 5 рабочих дней.

В любом случае, отметил он, речь пойдет о порядке, который будет предусматривать внеочередное принятие таких заявлений к рассмотрению и их ускоренное рассмотрение.

«После вынесения решения суда сразу можно будет получить такое судебное решение на руки. С ним прийти в орган ЗАГС, который подчиняется Министерству юстиции, и в тот же день получить свидетельство о рождении или смерти», - сказал чиновник.

Петухов также отметил, что необходимо учитывать риски. В частности, если боевики террористических организаций «ДНР» и «ЛНР» будут пытаться через получение справки о смерти «сделать себе новую идентичность».

В свою очередь, правовой аналитик Всеукраинского благотворительного фонда «Право на защиту» Сулейман Мамутов отметил, что они призывают правительство к внедрению именно административной процедуры государственной регистрации соответствующих фактов. Кроме того, он советует обратиться к соответствующему опыту Молдовы и Грузии.

В то же время координатор Благотворительного фонда «Восток-SOS» Александра Дворецкая отметила, что любая процедура, которая «будет понятна гражданам: то ли административная процедура, то ли прозрачная, понятная системы подачи заявления в суд и признание фактов, - она крайне нужна».