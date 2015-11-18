Киевский апелляционный административный суд обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум на 2015 год

17:35, 18 ноября 2015
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Киев. 18 ноября. УНИАН. Киевский апелляционный административный суд решением от 11 ноября не удовлетворил апелляцию Кабинета министров и обязал правительство пересмотреть прожиточный минимум на 2015 год.

«Апелляционную жалобу Кабинета министров Украины оставить без удовлетворения, а постановление Окружного административного суда города Киева от 17 сентября 2015 года – без изменений», - указывается в постановлении.

Постановление суда обязывает правительство пересмотреть размер прожиточного минимума на 2015 год, сообщил истец по данному делу руководитель проекта «Открытый Суд» Станислав Батрин во время пресс-конференции в УНИАН. Кроме того, суд обязал Кабмин провести научно-гражданскую экспертизу, а также пересмотреть состав набора продуктов, товаров и услуг, на основе которого определяется прожиточный минимум в Украине в соответствии с законом «О прожиточном минимуме», добавил юрист.

«Является беспрецедентным сам факт, что у нас на руках сегодня есть исполнительный лист на принудительное выполнение данного решения суда», - сказал Батрин. По его словам, решение вступило в законную силу, и любые возможные кассационные жалобы со стороны правительства не останавливают исполнение решения суда Министерством юстиции. Именно это ведомство отвечает за данное направление, после того, как в январе 2015 года правительство решило ликвидировать Государственную исполнительную службу. По словам Батрина, в случае невыполнения постановления суда может наступить криминальная ответственность. «И не будет идти речь о коллегиальной размытой ответственности, когда никто ни за что не отвечает, поскольку за этот вопрос несет ответственность глава правительства», - пояснил юрист.

Бывший народный депутат Степан Хмара во время пресс-конференции сказал, что такие иски должны мотивировать правительство проводить реальные реформы. «То, что наши юристы смогли сделать через суд – это один из элементов давления на нашу власть, чтоб она двигалась и что-то делала в нужном направлении. В первую очередь, это касается правительства и парламента», - заявил Хмара. По его мнению, прожиточный минимум должен отвечать реальной стоимости товаров и услуг. Деньги, необходимые для его увеличения, Кабмин сможет аккумулировать в случае проведения реальной и эффективной демонополизации, детинизации и деофшоризации экономики, а также реформировав налоговую сферу и ряд других направлений, пояснил экс-нардеп.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада увеличила с 1 сентября минимальную зарплату до 1378 грн и прожиточный минимум до 1330 грн, то есть на 13%.

Министр финансов Украины Наталья Яресько отметила, что по итогам 8 месяцев 2015 года наблюдается устойчивая динамика перевыполнения доходной части общего фонда госбюджета. Министр сообщила, что предлагается плановые доходы госбюджета на 2015 год увеличить на 14,3 млрд грн.

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