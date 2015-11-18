21 ноября в Киеве состоится премьера благотворительного спектакля "ReУкрНация: Перезагрузка нации"
Киев. 18 ноября. УНИАН. 21 ноября, ко Дню Революции Достоинства, в Украинском доме в Киеве состоится премьера благотворительного спектакля -национальный перфоманс "ReУкрНация: Перезагрузка нации".
Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила художественный руководитель Общественного театра «Образ», режиссер-постановщик перформанса Ольга Михневич.
Она отметила, что перформанс объединяет много разных видов искусства: театральные миниатюры, поэзию, современную хореографию, видеоряд и другое. Литературные произведения, представленные в проекте, созданы преимущественно отечественными авторами на украинском и русском языках. Кроме того, в перформанс включены интервью жителей Украины.
«Задача перформанса – поддержать тех, кто верит, надеется и многое делает для своей страны; и напомнить тем людям, которые, возможно, забыли, кем они являются», - сказала Михневич.
Режиссер сообщила, что проект «ReУкрНация» был начат летом 2013 года под названием «Ще не вмерла!!! Україна».
«В тот момент это была задача выявить патриотизм и узнать, насколько люди любят и гордятся своей страной», - сказала она и добавила, что в этом году проект был возобновлен, и в него добавились новые темы.
Михневич объяснила, что название «ReУкрНация» говорит о некотором преобразовании нации.
«Благодаря Майдану мировоззрение и сознание украинцев поменялось и начало давать плоды», - отметила постановщица и подчеркнула, что «перезагрузка» на сегодня еще не закончена.
Так, считает режиссер, за счет такого проекта они напоминают, что только благодаря объединению усилий и веры можно «завершить перезагрузку нашего сознания и гордиться своей страной».
Говоря о темах проекта, Михневич сообщила, что это - «любовь, материнство, брошенные дети, продажа украинских женщин, духовность, национальная культура, самосознание».
«Проект показывает украинскую действительность: плюсы и минусы, которые есть в нашем обществе», - отметила она.
Кроме того, по словам режиссера, в проекте принимает участие лидер группы «С.К.А.Й» Олег Собчук. Также в театральном действе «ReУкрНация: Перезагрузка нации» на сцену выйдут писатели, учителя, экологи, общественные активисты, волонтеры и участники АТО.
Директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова отметила символичность того, что перформанс состоится в годовщину начала событий на Майдане и именно в Украинском доме.
Предусматривается, что все собранные во время благотворительного спектакля средства будут направлены как помощь семьям погибших участников АТО.
Михневич также сообщила, что они планируют показать свой спектакль и в регионах Украины.