21 ноября в Киеве состоится премьера благотворительного спектакля "ReУкрНация: Перезагрузка нации"

Киев. 18 ноября. УНИАН. 21 ноября, ко Дню Революции Достоинства, в Украинском доме в Киеве состоится премьера благотворительного спектакля -национальный перфоманс "ReУкрНация: Перезагрузка нации".

Об этом на пресс-конференции в УНИАН сообщила художественный руководитель Общественного театра «Образ», режиссер-постановщик перформанса Ольга Михневич.

Она отметила, что перформанс объединяет много разных видов искусства: театральные миниатюры, поэзию, современную хореографию, видеоряд и другое. Литературные произведения, представленные в проекте, созданы преимущественно отечественными авторами на украинском и русском языках. Кроме того, в перформанс включены интервью жителей Украины.

«Задача перформанса – поддержать тех, кто верит, надеется и многое делает для своей страны; и напомнить тем людям, которые, возможно, забыли, кем они являются», - сказала Михневич.

Режиссер сообщила, что проект «ReУкрНация» был начат летом 2013 года под названием «Ще не вмерла!!! Україна».

«В тот момент это была задача выявить патриотизм и узнать, насколько люди любят и гордятся своей страной», - сказала она и добавила, что в этом году проект был возобновлен, и в него добавились новые темы.

Михневич объяснила, что название «ReУкрНация» говорит о некотором преобразовании нации.

«Благодаря Майдану мировоззрение и сознание украинцев поменялось и начало давать плоды», - отметила постановщица и подчеркнула, что «перезагрузка» на сегодня еще не закончена.

Так, считает режиссер, за счет такого проекта они напоминают, что только благодаря объединению усилий и веры можно «завершить перезагрузку нашего сознания и гордиться своей страной».

Говоря о темах проекта, Михневич сообщила, что это - «любовь, материнство, брошенные дети, продажа украинских женщин, духовность, национальная культура, самосознание».

«Проект показывает украинскую действительность: плюсы и минусы, которые есть в нашем обществе», - отметила она.

Кроме того, по словам режиссера, в проекте принимает участие лидер группы «С.К.А.Й» Олег Собчук. Также в театральном действе «ReУкрНация: Перезагрузка нации» на сцену выйдут писатели, учителя, экологи, общественные активисты, волонтеры и участники АТО.

Директор Департамента культуры Киевской городской государственной администрации Диана Попова отметила символичность того, что перформанс состоится в годовщину начала событий на Майдане и именно в Украинском доме.

Предусматривается, что все собранные во время благотворительного спектакля средства будут направлены как помощь семьям погибших участников АТО.

Михневич также сообщила, что они планируют показать свой спектакль и в регионах Украины.