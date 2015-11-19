Аграрии призывают замгенпрокурора защитить их бизнес от давления органов следствия

Киев. 19 ноября. УНИАН. Представители аграрного бизнеса призывают заместителя генерального прокурора Давида Сакварелидзе защитить около 20 предприятий от давления со стороны органов следствия, результатом которого становятся аресты имущества, остановка деятельности и нанесение убытков.

Об этом заявил адвокат Виктор Карпенко на пресс-конференции в УНИАН.

“Мы обращаемся к обществу, мы обращаемся к высшему руководству Генеральной прокуратуры, к заместителю генерального прокурора Сакварелидзе c просьбой разобраться в этой ситуации и дать оценку тому факту, что Генеральная прокуратура выполняет чьи-то заказы. Мы надеемся, что руководство Генеральной прокуратуры просто не знает об этом”, - сказал он.

По словам адвоката Валерия Кобзаря, присутствовавшего на пресс-конференции, в прошлом году прокуратура возбудила уголовное дело по подозрению в мошенничестве в отношении около 20 аграрных предприятий, после чего Голосеевский суд арестовал их имущество.

При этом Киевский апелляционный суд отменил арест, однако предприятиям был нанесен убыток в связи с тем, что они не могли осуществлять операционную деятельность в период сбора урожая.

“После решения суда о снятии ареста прокуратура разделила одно уголовное дело на 6 с целью в очередной раз наложить арест. Тяжбы продолжаются до сих пор”, - подчеркнул адвокат.

В то же время, собственник Яненковского племзавода Виктор Кормилицын, также присутствовавший на пресс-конференции, отметил, что в отношении него было возбуждено уголовное дело по подозрению в финансировании терроризма и перечислении средств на неподконтрольные территории на основании документов, которые независимая экспертиза признала поддельными.

“Предпринимаемые действия являются ярким примеров того, как следствие, которое коррумпировано рейдерами, целенаправленно уничтожает эти предприятия. Давление, которое совершается уже на протяжении полутора лет, может привести к банкротству предприятий”, - сказал Кормилицын.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил правоохранительным органам страны, включая МВД и органы прокуратуры, проработать и подписать текст межведомственного соглашения с Федеральным бюро расследований США и Национальным агентством по борьбе с преступностью Великобритании о помощи украинским правоохранителям и о расследовании, в том числе, экономических преступлений.

Фото-новости с пресс-конференции: http://photo.unian.net/rus/themes/61438